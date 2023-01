Fortelný si vybral Olomouc: Potřebuju dokázat, že můžu hrát vysoko

Málo kreativních borců v záloze a časté zdravotní problémy středopolařů řeší Olomouc příchodem Jana Fortelného ze Sparty. Fotbalista, jenž v lednu oslaví 24. narozeniny, bude v Sigmě na jaře hostovat bez opce. V prvním kole – právě proti Pražanům – nastoupit nemůže. „Ale neberu to jako problém. Aspoň bude víc čase se poznat a sžít s ostatními. Třeba to bude jen ku prospěchu,“ říká.

Sezonu jste pod koučem Brianem Priskem začal v základní sestavě, ale po půlroce odcházíte na Moravu, což není úplně obvyklé...

„Nepovedly se nám některé výsledky, pak jsem na chvíli vypadl kvůli zranění a zrovna třeba Kryštof Daněk chytil skvělou formu, kterou si dokázal držet. Nedostal jsem další příležitost, teď jsem tady, abych znovu ukázal, že na to mám. Pak uvidíme, co to přinese.“

Nakonec jste na podzim odehrál jen 149 ligových minut. Zdraví už drží?

„Měl jsem problémy v oblasti achilovky. V závěru už jsme se Spartou trénovali v mezibloku, myslím, že nějak natrénováno mám. Věřím tomu, že jsem stoprocentně připravený na to, abych mohl hrát.“

A pomoct Sigmě. Ideálně takovým způsobem jako v minulé sezoně v Teplicích, kde jste měl bilanci 6+8, že?

„Byl bych rád, kdyby se mi tady dařilo jako v minulé sezoně v Teplicích. Jsem tady i proto, abych pomohl a přinesl zase do týmu něco nového. Doufám, že se v přípravě poperu o to, abych měl nějaké své místo v sestavě a společně budeme pokračovat v tom, co kluci rozehráli v první části sezony. A že ho dotáhneme do výsledku, který si tady všichni přejí.“

Na Letnou přichází jeden střední záložník za druhým, takže jste asi tušil, že to tam budete mít složité...

„Pro mě je hlavně cílem hrát. Potřebuju minutáž, s Olomoucí jsme se dohodli, že bych měl prostor dostat. S trenérem jsme už trochu mluvili, ale ještě bude dost času. Nejdřív tvrdá práce, pak se bude řešit zbytek. Pana Jílka znám už z působení ve Spartě, jeho nároky mi nejsou cizí, takže věřím, že to ponese ovoce. Stejně však bude záležet na mně, jak se ukážu.“

Kde vám to na hřišti nejvíc vyhovuje?

„Nejlépe se rozhodně cítím jako střední záložník, víc ofenzivně laděný. Ale ani box-to-box mi nedělá problém. Jsem připraven plnit to, co bude potřeba.“

Proč jste si vybral Olomouc? Dokážu si představit, že trenér Jiří Jarošík vás lákal na Stínadla.

„Z Teplic byl velký zájem, pro mě to byla jedna z hlavních variant, ale nakonec jsem se rozhodl pro Olomouc. Jednoznačně převážilo to, že se tady hraje nahoře. A já potřebuju dokázat, že mám na to hrát v týmu, který hraje vysoko. Proto Sigma.“

A taky proto, že znáte spoustu kluků z mládežnických reprezentací? Na Hané je spousta odchovanců ročníku 1999 plus třeba Antonín Růsek.

„Jo, znám jich hodně, jsem za to rád. Je to pro mě jednodušší, doufám, že mi to ve všem pomůže. Když jsme se spolu scházeli v reprezentacích, bylo to vždycky hezké. Jinak si Olomouc vybavuju jako prostředí, kde bylo vždycky těžké hrát. Snad to tak bude pokračovat.“

Kromě žlutých karet. Těch jste v předchozím ročníku nasbíral devět...

„Vím, je to dost... (úsměv) Občas mám problém s tím, že jdu do zápasu hodně přemotivovaný a někdy se neudržím. Nicméně věřím, že už jsem na tom zapracoval.“