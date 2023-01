Hapal: Věřím, že Almási zůstane. Baník chce zkvalitnit defenzivu

Trenére, začněme postupně. Jak dopadly zátěžové testy, které hráči absolvovali na konci minulého roku?

„Některé výsledky teprve dorazily, takže je ještě budeme vyhodnocovat, ale podle prvního pocitu to bylo v pořádku. Nikdo nepropadl, základ máme dobrý.“

Proč na úvodním tréninku chyběli Srdjan Plavšič s Danielem Tetourem?

„Tety měl v závěru sezony problém s kolenem, proto jsme mu dali delší pauzu. Věřím, že se do toho dostane zpátky před začátkem sezony. A Plavša se připojí v úterý.“

Netřeba se ptát, jak jste zprávu o Plavšičově setrvání přijal, viďte?

„Slavia neuplatnila možnost návratu, takže by měl u nás zůstat až do léta, za což jsem samozřejmě rád. V Baníku a celém regionu udělal od začátku pozitivní dojem, byl naším rozdílovým hráčem a věřím, že tomu tak bude i na jaře. Věřím, že se připraví stejně dobře a druhou polovinu sezony odehraje minimálně stejně tak jako podzim.“

Skotská média píší o opakovaném zájmu Celtiku o Ladislava Almásiho...

„Podle pondělních informací věřím, že zůstane. Zatím není na jeho odchodu nic konkrétního. Chceme ho dostat do pohody a tréninkového zatížení, protože byl nemocný a bral deset dní antibiotika. Z tohoto důvodu se od nás při pondělní hře odpojil. Jinak jsme skoro všichni až na drobnosti, jako měl Kuzmanovič, kompletní. Dlouhodoběji bude absentovat jen Takács, s tím na jarní část nepočítáme.“

Nepřivítal jste však žádnou novou tvář. Pracuje se na něčem?

„Tlačil jsem na vedení v tom ohledu, že bych nerad velké změny. V mužstvu dřímá velký potenciál, má kvalitu. Posílit bychom chtěli možná na jednom postu, ale to teprve uvidíme až v průběhu přípravy.“

Prozradíte, kterou pozici chcete zkvalitnit?

(úsměv) „Jednalo by se o defenzivního hráče. Tam jsme přece jenom nebyli tak silní, takže bychom jednoho hráče navíc chtěli.“

Před Vánoci jste jednali o přestupu Vasila Kušeje z Prostějova, který nakonec přestoupil do Mladé Boleslavi...

„Mě osobně to trošku mrzí, protože jsme o něj usilovali. Stejně jako třeba Olomouc. Nakonec šel však blíž k domovu.“

Za Yiru Sora na Bazaly dorazí zajímavá částka díky transferu do Genku. Nepřemýšlel jste, že zaťukáte na dveře majitelovy kanceláře a poprosíte ho o nějaký novoroční dáreček v podobě posily?

„Takhle jsem o tom nepřemýšlel, ani nevím, jaká finanční injekce do klubu dorazí. (smích) Na druhou stranu furt tvrdím, že mužstvo je vnitřně velice silné. Posílíme se ještě Šínem, který vypadal velice slušně. Máme třeba i Miškoviče, který na podzim moc prostoru nedostal. Je tu nějakých 27 hráčů, není třeba kádr nafukovat.“

Zmínil jste Matěje Šína – jak se tedy jeví?

„Jsem hlavně rád, že je zdravý a že se k nám znovu připojil. A co se týče fyzických testů, velice mile mě překvapil, neboť patřil k těm lepším hráčům. Určitě zůstane v kádru, počítám s ním. Už před nemocí a výpadkem byl v mužstvu a patřil k talentům. Ne náhodou, má kvalitu. A přes zimu na sobě pracoval, protože se vrátil ve formě. Šikovní odchovanci v Baníku jsou.“

Jste rád za to, že váš asistent David Oulehla zůstává na Bazalech a neodchází do Opavy?

„S Davidem jsme o tom komunikovali, hned na začátku mi řekl, že kontakt proběhl. Vnitřně byl však rozhodnutý zůstat v Baníku. Jsem rád, že budeme spolupracovat i nadále. Za dva měsíce, co jsme tady, poznal naši filozofii a práci. Věřím, že se mu zamlouvá a že bude spokojený.“

Čas asi po osmiměsíční pauze bude potřebovat Jaroslav Svozil, že?

„Vidíte sami, že má individuální přístup. Ještě se u silových a odrazových věcí necítí na sto procent, takže bude třeba trpělivost.“

V průběhu podzimu to nejdříve vypadalo, že se brankář Jiří Letáček v zimě vrátí do Pardubic, nicméně nakonec zůstal. Proč?

„Je to spíš otázka na trenéra gólmanů, ale nechtěli jsme do toho sahat. Máme k dispozici čtverku brankářů, tam slabina nebyla. Lašty (Jan Laštůvka) sice odchytal skoro všechno, ale uvidíme, jak to bude na jaře.“

Chtěl byste mít béčko ve druhé lize?

„Hodně o tom uvažujeme, bavíme se. Začátek třetiligové sezony nám vzhledem k náročnému losu asi ukáže, jak moc to bude pravděpodobné. Béčko hraje s Kroměříží, Rosicemi, Hlučínem... Pak budeme chytřejší, uvidíme, jaký bude bodový odstup. Když ta šance bude, proč se o to nepokusit?“

Je to ještě trochu budoucnost, nicméně úvodní dvě kola odehrajete venku. Jak to berete?

„Je to tak, jak to je. I z tohoto důvodu nebudeme hrát přípravné zápasy v Ostravě. Spíš v nás však stále dřímá, že jsme doma poztráceli spoustu bodů. To je velká škoda, proto budeme muset vozit body z venku. Nachystáme se dobře. Někde jsem četl, že jsme týmem s nejdelším volnem, měli jsme mít nějakých 38 volných dnů. Není to pravda, měli jsme jen 14 dní volna, jinak hráči pracovali a trénovali individuálně. Podle zpětné vazby od hráčů i kondičních trenérů splnili skoro všichni všechno.“

Holt letošní krátká příprava je specifická...

„Některé kluby sáhly k tomu, že stáhly hráče z dovolené, a pokračovaly v tréninku. Já jsem zastáncem toho, že i hráči si od sebe někdy potřebují odpočinout. Nicméně v přípravě a intenzitě jsme nepolevili. Testy ukázaly, že jsme na tom kondičně slušně. Takže 38 dnů jsme byli od sebe, ne bez tréninku. (úsměv) Jinak bude tahle příprava trochu alchymie pro všechny, protože takhle brzký start soutěže tady asi ještě nebyl. Uvidíme, jaké nás bude čekat počasí po návratu z Turecka. Teď je to jako na jaře, takže už by se skoro mohlo hrát, ale nevíme, co bude potom.“

Potom vás čeká Zlín a Pavel Vrba. Překvapilo vás to?

„Je to fotbal, ale asi nikdo nečekal, že Pavel Vrba zakotví ve Zlíně. Rozlosování bylo dané, tudíž pro Baník to možná trochu pikantní bude. Stejně tak pro hráče, kteří půjdou proti svému bývalému trenérovi, ale pro mě ani tak ne. Beru to jako normální ligový zápas.“