Plzni se vrací marodi. Sýkora a spol. v tréninku, Vydra v akci ve Španělsku?

Pro Michala Bílka jde o stěžejní zprávu. Šestice marodů, která začala s individuálním tréninkem už na začátku prosince, je na startu lednové přípravy plně k dispozici. Radim Řezník, Filip Kaša, Mohamed Tijani, Jan Kopic, Jan Sýkora i Jan Kliment už se připojili k týmu a trenérský štáb s nimi do jara může počítat.

„Už trénuju naplno, měl jsem dlouhé volno, snad se to zahojilo,“ hlásil už před vánočními svátky útočník Jan Kliment. Na podzim nastřílel devět branek, ale dvakrát dlouze pauzíroval kvůli svalovému zranění. „Bylo to těžké na hlavu, stalo se mi to podruhé v krátké době, to mě hodně mrzelo. Když jsme zjistili, že je to skoro to samé, věděli jsme, že není kam spěchat. Měl jsem delší program, aby se to lépe zahojilo, nikam se to nehnalo,“ upřesnil proces k návratu na hřiště.

Rekonvalescence se dobře vyvíjí také u stopera Filipa Kaši, jenž se zranil v říjnu v neúspěšném pohárovém utkání proti Hlučínu (2:3). Devětadvacetiletý zadák ale na podzim nefiguroval v Bílkových plánech a je možné, že v zimě zamíří sbírat herní minuty do jiného klubu. Naplno konečně trénuje i Radim Řezník (33), který kvůli problémům s podkolenní šlachou pauzíroval od konce července. Viktoria počítá i s uzdraveným Mohamedem Tijanim (25), jenž na podzim odehrál několik velmi slušných zápasů v lize i na mezinárodní scéně.

Důležitý je návrat ofenzivních borců. Jana Sýkoru (29) vyřadil faul od Petera Olayinky v zářijovém šlágru proti Slavii (3:0). Operace kolene naštěstí nebyla nutná a také levonohý univerzál už začal s plnohodnotným tréninkem. Vedle Klimenta je v pořádku i Jan Kopic (32), který Plzni na podzim scházel kvůli opakovaným svalovým trablům. Do přípravy se zapojí ve středu Václav Pilař, který první tréninky v novém roce vynechal kvůli dentálnímu zákroku.

V individuálním režimu zůstává Matěj Vydra (30). Zvučná zimní posila se vrací po operaci kolenního vazu, rehabilitace běží dle plánu. Operovaná noha snáší zátěž bez problémů, Vydra bude ještě zhruba deset dní pracovat s kondičním trenérem. Do přípravy s týmem by měl naskočit příští týden, na soustředění ve Španělsku už by se mohl zapojit do zápasů. Vše ale záleží na tom, jak na zvýšenou zátěž zareaguje koleno, klub na reprezentačního útočníka nijak netlačí.

Ve středu nastoupí Viktoria k prvnímu zápasu v roce 2023, startuje přípravou s divizním Petřínem. Západočeši dle zavedené praxe začínají proti celkům z nižších soutěží. Tentokrát půjde o jediný „snazší“ duel, další utkání (sobota 10.30) už Plzeň sehraje proti ligovým Pardubicím. Ve středu 11. ledna mužstvo odletí na soustředění do španělského Benidormu, kde odehraje tři utkání. Jména soupeřů jsou ještě v jednání, mělo by jít o kvalitní zahraniční celky. Ligovou sezonu zahajuje lídr FORTUNA:LIGY v sobotu 28. ledna doma proti Hradci.

Marodi Plzně na konci podzimu

Jan Kliment (29 let, útočník) – opakovaná svalová zranění

Jan Sýkora (29 let, záložník) – zranění kolene z utkání proti Slavii

Jan Kopic (32 let, záložník) – opakovaná svalová zranění

Mohamed Tijani (25 let, obránce) – svalové zranění z utkání na Interu)

Radim Řezník (33 let, obránce) – zraněná podkolenní šlacha

Filip Kaša (29 let, obránce) – zranění kolene