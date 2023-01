Květ v Plzni: Takovou přípravu jsem nezažil. Marodka zrušila zápas

Květ proti Petřínu nastoupil v úvodní jedenáctce, na ofenzivní podhrotové pozici odehrál první poločas. Gól nevstřelil, ale několika zajímavými akcemi naznačil, že může být mistrovskému celku prospěšný. „Nohy jsou trošku tužší. Samozřejmě byly vidět technické i taktické nedostatky, přeci jen jsme hráli zápas po dlouhé době. Ale cítil jsem se dobře, s klukama jsme se docela sladili. Jsem spokojený,“ vyprávěla zimní plzeňská posila.

Květ přišel na západ Čech po třech sezonách strávených v Bohemians, ligu začínal jako mladá naděje v Příbrami. Pod Michalem Bílkem poznává nejtvrdší tréninkové galeje. „V životě jsem asi takovou přípravu nezažil, je to pro mě něco nového. Ale myslím, že se s tím peru dobře. Když přijedu domů, jen spím,“ usmíval se hráč, který upoutal plzeňské vedení devíti góly během podzimní části FORTUNA:LIGY.

Plzeň vstoupila do nejtvrdší fáze přípravy, podobně jako v jiných klubech se trénuje dvoufázově a pracuje se zejména na fyzické kondici. „V klubech, co jsem byl předtím, se běhalo, ale sporadicky, decentně. Tady běháme každé odpoledne, je to opravdu náročné, fakt jsem to nečekal, jsem překvapený,“ přiznal Květ.

TOP 3 plzeňské góly podzimu: bomber Mosquera i přesný Sýkora Video se připravuje ...

Přišel do vysoce konkurenčního prostředí, aktuálně má Plzeň v kádru 27 hráčů a tři gólmany. „Pokud přijdete na trénink, uvidíte, že každý hráč maká na sto procent, aby se do základu dostal. Já to budu dělat na sto deset procent a uvidíme,“ vyhlásil po prvním odehraném poločase v Plzni. Nad nabídkou od lídra FORTUNA:LIGY neváhal. „Pro mě to bylo jednoznačné. Poslední roky se tady bojuje o titul, hrají se evropské poháry. Moc jsem nad ničím nepřemýšlel a šel jsem po tom.“

Plzeň zvládla duel s divizním Petřínem a zvítězila 3:1. V sobotu byl naplánovaný zápas proti ligovým Pardubicím, jenže hrát se nebude. V kabině Viktorie řádí viróza, řada hráčů se ještě doléčuje drobné šrámy a není stoprocentně nachystaná do zápasů.

„Vzhledem k početné marodce a vyskytující se viróze jsme se rozhodli sobotní utkání zrušit. Prioritou pro nás nyní je, aby se hráči dali zdravotně do pořádku, minimalizovali jsme rizika a celý kádr byl k dispozici pro důležité herní soustředění ve Španělsku, kam odlétáme příští týden,“ vysvětlil důvody mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Proti Petřínu z různých důvodů nenastoupili Staněk, Tijani, Jemelka, Pilař , Mosquera a Vydra, zranění kotníku z tréninku na delší čas opět vyřadilo Jana Klimenta. Ve druhém poločas navíc odstoupil Radim Řezník , který šel do zápasu po půlroční pauze způsobené poraněnou šlachou. „Zužovat kádr určitě nebudeme. Naopak teď přemýšlíme, jak to bude dál. Musíme se poradit s doktory a fyzioterapeuty, jak se ostatní budou vracet. Uvidíme, v jakém počtu nakonec pojedeme,“ uvedl plzeňský asistent Pavel Horváth .

Do španělského Benidormu odlétá mužstvo ve středu 11. ledna, v plánu jsou tři přípravné zápasy – v pátek 13. ledna proti Heidenheimu (2. německá bundesliga), v pondělí 16. ledna proti maďarskému Ferencvároši, generálku odehraje Plzeň v pátek 20. ledna s norským Molde. Jarní část FORTUNA:LIGY zahajuje mužstvo v sobotu 28. ledna doma proti Hradci.