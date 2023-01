Valenta řekl Slavii NE: Vyhověla mi bez problémů. Proč zůstává v Liberci?

Přitom odcházejí další slávisté Mick van Buren s Maksem Talovjerovem. Vaše klika se zúžila. Nebude z vás sirotek?

„Bere si je Slavia, to už o něčem vypovídá, mají kvalitu. Tady to byli zásadní hráči. Mick měl životní sezonu, dal devět gólů. To bude složitější, ale myslím, že vedení má plán, jak je nahradit. Mně budou chybět na cestách. (usmívá se)“

Budete dál dojíždět?

„Mám to hodinu, vyhodnotil jsem si, že je lepší být ve svém. Třeba mi vedení ještě nějaké Pražáky přivede.“

Van Buren s Talovjerovem dodávali také emoce. Liberec nebyl mrtvý. Rovněž tuto ztrátu zalepíte?

„No, my tady máme Lukáše Červa, to úplně stačí. Myslím, že energie máme dost.“

S ním jste spolupracoval ve středu pole. Proč vlastně bude kooperace pokračovat? Měl jste jinou možnost, že.

„Slavia mě oslovila, mluvilo se o tom, že bych mohl nastoupit do zimní přípravy v Edenu, ale já jsem se rozhodl sám. Chtěl jsem zůstat tady, Slavia mi vyhověla, bez problémů jsme se domluvili.“

Jaké jste oznámil vašemu klubu důvody?

„Během podzimu jsem se tady adaptoval a myslím, že na konci už to bylo znát. Navíc tady budu mít mnohem větší příležitost hrát v základní sestavě, než bych měl ve Slavii. A v létě máme EURO jedenadvacítek…“

Liberec je dobré místo pro mladé hráče v rozpuku, říká se.

„Myslím, že to je díky tomu, jaký se tady hraje fotbal. Má to však i druhou stránku. Hráči vystřelí, jsou prodejní. Proto se tady často mění kádr. Ale pro hráče samotné to není vůbec špatné. Je to dobré místo, kde se ukázat.“

Co musíte udělat vy, abyste se ještě více předvedl?

„Vím, že mi chybí čísla, ale já jsem byl v Českých Budějovicích vyloženě defenzivní záložník. Přitom mě moc bránit nebaví. (směje se) Tady mám víc příležitostí hrát dopředu, rozvíjet ofenzivní činnost. Proto mě to tady baví, mohu vylepšit fotbalové stránky.“

Vylepšíte i postavení v tabulce? Slovan je devátý.

„Je to ohromně vyrovnané, určitě chceme do elitní šestky a třeba i na poháry. Ale pro mě je důležité i něco jiného. Hrajeme s balonem, to baví každého fotbalistu. Vím, že jsou výsledky na prvním místě, ale líbí se mi tenhle pohled na fotbal, který může přivést diváky na stadion. Chci dávat góly, ne hrát v nějakém bloku. Jen to nechci k nikomu přirovnávat.“