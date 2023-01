Plzeňský flop s Basseym. Škrt před odletem, hrozí i jaro v ČFL. Co posila?

Rafiu Durosinmi přichází z Karviné na půlroční hostování s opcí do Plzně • FC Viktoria Plzeň

Do letní posily číslo třináct vkládala Plzeň velké naděje. Šéf Adolf Šádek si maloval spousty gólů i vystřílené miliony v evropských soutěžích. Fortune Bassey (24) ale po půlroce končí na západě Čech jako nechtěný hráč. Západočeši nigerijského forvarda na poslední chvíli vyřadili z kádru pro soustředění ve Španělsku a řeší se předčasné ukončení hostování. Při početné marodce Viktoria spadla do zapeklité situace – spoléhat musí téměř výhradně na umění Tomáše Chorého (27).

V posledním podzimním kole FORTUNA:LIGY krásně zavěsil proti brněnské Zbrojovce. Bassey pečetil tvrdou pumelicí skóre na konečných 4:0. Povedená trefa zůstane s největší pravděpodobností první a zároveň poslední brankou v červenomodrých barvách.

„Na soustředění do Benidormu s týmem neodcestoval ani útočník Fortune Bassey, jehož budoucnost se v těchto dnech řeší,“ uvedla Plzeň stroze na klubových stránkách, proč útočníka nevzala do Španělska. Verdikt přišel na poslední chvíli, nigerijský útočník ještě den před odletem figuroval na seznamu hráčů, kteří se do kádru vešli. Bassey nastoupil i v úvodní přípravě proti Petřínu (3:1), tu druhou proti Pardubicím zrušili Západočeši kvůli početné marodce.

Proč už po půlroce přestali v Plzni s důrazným forvardem počítat? Jde o vyústění dlouhodobé nespokojenosti s útočníkovým přínosem pro tým, navíc ideálně nezapadl do kabiny. Když Viktoria získala na hostování s opcí z Karviné jiného urostlého Nigerijce, dvacetiletého Rafiu Durosinmiho, vyústilo vše ve finální pokyn, že Bassey v Plzni skončí.

Západočeši čtyřiadvacetiletého útočníka v létě přivedli na roční hostování s následnou opcí z Ferencvárose. Vzhledem k tomu, že Bassey v Maďarsku odehrál na začátku aktuální sezony jeden ligový a tři evropské kvalifikační duely, manévrovací prostor pro změnu klubu v zimě není velký.