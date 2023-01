Zlínský Hlinka o Vrbovi: Nastolil nám svou vizi, věříme mu každé slovo

Hledání schopného střelce pro zachraňující se Zlín pokračuje. „Potřebujeme dva útočníky,“ měl jasno majitel klubu Zdeněk Červenka, když pozoroval sobotní první duel přípravy s Olomoucí (2:2). V něm skórovali pouze stopeři Kolář se Simerským, ve středu proti slovenské Trnavě ve větrné maltské metropoli záložník Marek Hlinka.

Podle informací Sportu je pořád živé rokování se zkušeným Liborem Kozákem, který předčasně ukončil krátkou štaci ve Slovácku. Další jméno se rekrutuje z polské Ekstraklassy, má jít o urostlého cizince. Minimálně jeden z nich by měl brzy dorazit za týmem na soustředění u Středozemního moře. Proti Trnavě naskočil na hrotu uzdravený univerzál Antonín Fantiš a pak ho vyměnil Jan Silný.

Tam už se naplno zapojil křídelník Youba Dramé, jenž vynechal první dny pod Vrbou kvůli zdravotním trablům a proti třetímu celku slovenské ligy šel do hry ve druhém poločase. V něm zahodil dvě velké šance levačkou střídající osmnáctiletý Tom Slončík, syn bývalého záložníka a zlínského asistenta Petra Slončíka. Úplně na konci měl na své kopačce triumf Silný.

Ujala se aspoň nenápadná přízemní tečovaná rána dvaatřicetiletého středopolaře Marka Hlinky, jenž zaskočil střídajícího brankáře Dominika Takáče. „Jsem sváteční střelec, každý gól mě potěší,“ usmál se Hlinka. „Věřím, že to tam Honzovi (Silnému) začne konečně padat. V každém zápase má jednu, dvě šance. Když je začne proměňovat, budeme tabulkou stoupat,“ nepochyboval.

Za Spartak nastoupilo pár známých jmen z české ligy – Abdulrahman Taiwo, Martin Bukata či Dyjan de Azevedo. Právě šikovný Brazilec, jenž působil v Baníku, obstaral trnavské vedení. Po půli a prostřídání měl navrch zástupce FORTUNA:LIGY s emotivním Vrbou na lavičce. Hra už měla šmrnc, v koncovce ovšem jeho tým pohořel. „Tréninky jsou jiné než dřív. Máme před koučem dost velký respekt. To bylo potřeba. On je osobnost, víme, co v kariéře dokázal. Myslím, že i ostatní hráči si to budou pochvalovat,“ mínil Hlinka, který je na Maltě poprvé. „Máme mužstvo na to, abychom hráli výš,“ dodal.

Zlín čeká na Maltě další duel v úterý, kdy vyzve německý Sandhausen, poslední mužstvo druhé bundesligy s českým útočníkem Matějem Pulkrabem. Ve čtvrtek pak turnaj vyvrcholí zápasy o umístění.