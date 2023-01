Skalp soka z bundesligy i entrée na Zidana. Sparta přesto není spokojená

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Mohlo by se to zdát jako idylka. Sparta na úvod soustředění v Marbelle vychladila Stuttgart 2:0. Lukáš Haraslín se blýskl krásným gólem, nově příchozí Awer Mabil takřka okamžitě ukázal, co v sobě skrývá. Obrana nepustila bundesligového soupeře vůbec k ničemu. Přesto po duelu zněla spíš kritika. „Nemyslím si, že jsme chtěli vidět zrovna tohle,“ prohodil asistent trenéra Luboš Loučka.

Náročnost. Tohle slovo se na Spartě od letního příchodu kouče Briana Priskeho skloňuje velmi často. A konfrontace se Stuttgartem ukázala, že to není jen prázdná fráze. Že má svůj význam. Letenští silného soka povalili, připsali cenný výsledek. Přesto to od svých šéfů i schytali.

„Chtěli jsme se zaměřit na nějaké věci, které tam tolik nebyly. Hlavně v obranné fázi a vysokém presinku. Nefungovalo nám to tak, jak bychom chtěli. Musíme se na to znovu podívat a rozebrat si to,“ zdůraznil asistent Luboš Loučka.

Faktem je, že Sparta nebyla tím, kdo by držel míč a určoval tempo hry. Optická převaha byla na straně německého výběru, hlavně ve druhém poločase to bylo naprosto evidentní. A zatímco v první pasáži se rudí snažili o aktivní presink, postupně z této role vypadli a odcouvali do nižšího postavení.

„Na můj vkus jsme je nechali až moc přijít na půlkruh a do naší obranné poloviny, pak bylo složité se z toho dostat,“ potvrdil Loučka.

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že Pražané za celé utkání nepustili bundesligového soupeře, pro kterého to byla ostrá generálka na jaro, do jediné vyložené šance. Ačkoli byli často přitlačeni před vlastní šestnáctku, směrem do defenzivy působili elasticky a velice jistě.

Sami naopak dokázali být nebezpeční. Vyvedla se zejména akce bezprostředně po změně stran. Awer Mabil při své premiéře vysekl zidanovku a parádním centrem našel Lukáše Haraslína. Slovenský reprezentant pálil z voleje nechytatelně.

Nádherná akce!

„Všichni noví hráči přinesli oživení, podali dobré výkony. Na to, že nastoupili poprvé, to bylo fajn. Jsem si ale jistý, že mají ještě hodně prostoru ke zlepšení,“ ujistil Loučka.

Kromě Mabila na poločas naskočili i další novicové Dimitrije Kamenovič s Kaanem Kairinenem. První jmenovaný osvědčil dobrou poziční hru (a taky potvrdil, že v rychlosti ztrácí), Kairinen zase demonstroval klid na míči a schopnost účinně měnit těžiště hry.

„Udržet čisté konto proti takovému soupeři, to se samozřejmě počítá. Výhra je super, ale bereme to s rezervou,“ dokázal Loučka přepnout i na lehce pozitivnější notu.

Trenér Priske v prvním ze dvou španělských duelů vsadil na schéma, se kterým Sparta dohrávala už podzim. Tedy na variantu se třemi stopery, čtyřmi záložníky a třemi útočníky. Prostor dostali i mladíci Adam Goljan s Patrikem Vydrou, jen v civilu duel naopak sledovali Ladislav Krejčí s Qazimem Lacim, jenž se k týmu připojil později a první trénink absolvoval teprve ve středu.

Ačkoli šlo o přípravný duel, dost se jiskřilo. Především po půl hodině hry, kdy Martin Minčev nejprve viděl žlutou kartu, aby krátce poté nevybíravě sestřelil Konstantinose Mavropanose.

„Hej, pošlete ho pryč!“ gestikuloval vztekle stoper Stuttgartu směrem k Priskemu. Dánský kouč pochopitelně tuhle „radu“ nevyslyšel, Minčev přidělenou minutáž dohrál.

„Jeden jejich hráč to zbytečně hrotil. Zákroky nebyly za hranou. To určitě ne. Kdyby tu od začátku neječeli, tak ten zápas mohl být v klidu,“ pousmál se Loučka.

Druhou a poslední španělskou prověrku Sparta absolvuje po víkendu, když se v pondělí postaví rakouskému Salcburku.

