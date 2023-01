Pikul se v Opavě nedohodl na smlouvě, šel za starým známým do Pardubic

Před dvěma lety se vydal do Česka, chtěl zkusit první ligu. V Opavě ji otestoval, poté zaujal o patro níž. Na podzim se však s klubem rozešel kvůli nové smlouvě. I proto je pětadvacetiletý polský fotbalista Bartosz Pikul v Pardubicích.

V Dříteči, pod hradem Kunětická hora, kde se Pardubičtí chystají na jarní boj o život ve fotbalové lize, je jedinou potvrzenou posilou. Přišel za trenérem Radoslavem Kováčem, který ho vedl v Opavě. Česky mluví velmi slušně, jen se mu do odpovědí občas vloudí polské slovo.

Je trenér Kováč hlavní důvod, proč jste přijal nabídku?

„Nejen on, je tady také jeho asistent David Mikula a kondiční trenér Michal Hampel, které jsem potkal v Opavě. Jsou to dobří trenéři, vím, že mi pomohli, abych se stal lepším zavodnikem. (polský výraz pro hráče - pozn. red.)“

Můžete být konkrétní?

„Pan Kováč mi pomohl nahoru. Byl jsem zraněný, měl jsem špatné koleno. On je bývalý hráč, to je moc dobře vidět. Vzal si mě stranou, ukázal mi detaily: kam se mám postavit, kam naběhnout. To mi na hřišti pomáhá.“

V Opavě jste zažil dobré časy, ale i špatné. Na podzim jste byl vyřazený z kádru, protože jste nechtěl prodloužit smlouvu.

„Opava mě odstavila. Trénoval jsem s áčkem, ale chodil jsem jen na zápasy béčka - a to ještě tak jednou za dva týdny. Řekli mi, že když se nedomluvím na podmínkách, tak nebudu hrát. I když se týmu nedařilo.“

Proč jste nenašli společnou řeč?

„Ano, Opava mi nabídla zlepšení výplaty o deset až patnáct procent, ale šlo hlavně o výstupní klauzuli. Klub ji dal takovou, že by si mě mohla dovolit jen Sparta a Slavia, což je nemožné. Nejsem už úplně mladý hráč, chtěl jsem do první ligy.“

Bylo to složité období?

„Celý život hraju fotbal a pořád mě moc baví. Trénuju a těším se, že nastoupím do zápasu - a tady to najednou nebylo. Chtěl jsem moc změnit tým, abych začal hrát.“

Váš bývalý trenér Roman West řekl, že fotbalově na ligu máte, ale uvidí se, jak ji zvládnete hlavou. Co tím myslel?

„No to já přesně nevím. (usměje se) Moc karet nedostávám, nemyslím, že bych byl zlobivý hráč. Myslím, že jsem už v Opavě ukázal, že můžu hrát ligu a tady to potvrdím.“

Hrál jste ve druhé české lize. Proč jste ji zvolil? V Polsku byste si dozajista vydělal lepší peníze i ve třetí nejvyšší soutěži.

„Chci jít pořád nahoru, s tím jsem přišel do Opavy, to jsem měl v hlavě. Když budu trénovat a makat každý den, tak se posunu. Myslím, že jsem to ukázal v minulé sezoně v Opavě, i v baráži o první ligu proti Bohemians. Třeba se zlepším tak, abych se jednou do Polska vrátil.“