Posily Sparty pod lupou: klidný Fin, snový start i zbytečné ztráty

První duel po vánočních svátcích, první duel v rámci tradičního herního kempu v Marbelle. Ideální příležitost, jak fanouškům ukázat nové tváře. Sparta poslala do souboje se Stuttgartem hned tři. Dimitrije Kamenovič, Awer Mabil a Kaan Kairinen proti německému soupeři odehráli poločas. Jak si v premiéře v rudém vedli?

Posila Sparty do obrany Dimitrije Kamenovič v akci

Posila Sparty do obrany Dimitrije Kamenovič v akci • Foto Pavel Mazáč / Sport

Do duelu se Stuttgartem vedl parťáky s kapitánskou páskou, jak to tak u noviců bývá. Mladý obránce měl v prvním poločase pořádně napilno. Obstál ve vzdušných soubojích, osvědčil kvalitní poziční hru i jistou levačku. Zároveň ale odkryl i zásadní nedostatek, o němž se hovořilo prakticky ihned po příchodu na hostování z Lazia. A tedy podprůměrnou rychlost. Při jednom z kontrů soupeře musel zatáhnout za záchrannou brzdu a faulovat, jinak mohlo být zle nedobře…

Ve středu pole se pohyboval níž, než by možná fanoušci očekávali. Prakticky suploval roli šestky, tedy defenzivního středopolaře. Rozhodně se ale neztratil. S balonem si věděl rady, dokázal uklidnit hru. I složité momenty, kdy byl pod tlakem, vyřešil tak, že Letenští o míč nepřišli. Pracoval na velkém prostoru a účelně měnil těžiště hry. A důležitý bonus: levá noha nebo pravá, pro Fina prakticky bez rozdílu. Jakmile se usadí, bude se od něj ovšem vyžadovat i větší ofenzivní vklad.

Qazim Laci (26)

Záložník

Čtvrteční duel proti Stuttgartu sledoval pouze v civilu. Na to, aby naskočil do akce, bylo příliš brzy. Albánský reprezentant, jehož si Sparta v zimě vytáhla z Ligue 1, se totiž k týmu na soustředění ve Španělsku připojil později, s tréninkovým procesem začal až ve středu. Své nové parťáky proto mohl povzbuzovat jen od postranní čáry. Pokud půjde vše dobře, premiéru by si mohl odbýt v pondělí, kdy Letenští vyzvou v Marbelle Salcburk. Další (a poslední) možností před ostrým startem jara pak už je pouze letenská generálka s Norimberkem, která je na programu 21. ledna.