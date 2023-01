Nástupci Poznara s Beauguelem? Vrba vsadí na věže, bavil se scénou s dortem

PŘÍMO Z MALTY | Vzpomínáte, jak pod vedením trenéra Michala Bílka váleli v útoku Zlína dlouháni Tomáš Poznar a Jean-David Beauguel? Jsou to čtyři roky zpátky. Teď má Pavel Vrba podobný plán s Liborem Kozákem a Filipem Balajem, dvěma čerstvými posilami FC Trinity. Tohle je nová sázka na dvě věže. „Můžeme hrát spolu anebo zaskakovat jeden za druhého. Je jenom plus, že jsme typologicky dva takoví hroťáci,“ tvrdí Balaj

Dohromady dají skoro čtyři metry. Tuhle výšku a údernost ve vápně chce Vrba využít. Souhru dvou habánů Kozáka s Balajem piloval i na úterním dopoledním tréninku na Maltě v centru Ta Qali. „Určitě je to varianta. Tento způsob hry budeme zkoušet i v přípravných utkáních,“ potvrzuje pro iSport.cz nový kouč předposledního celku FORTUNA:LIGY. „Přišli sem dva hrotoví útočníci. Kozáka znám ze Sparty, vím, co od něj můžu čekat. Ten druhý byl vybrán za svoje výkony ve slovenské lize. Věřím, že oba nám jsou schopni pomoct.“

Obě zimní posily se teprve sžívají s týmem, k němuž se po uzavření půlroční smlouvy připojili minulý pátek. U Středozemního moře mají k tréninku dokonalé podmínky.

Branka Libora Kozáka po dorážce ještě v dresu Slovácka Video se připravuje ...

Zatímco mazák Kozák českou ligu dobře zná ze Sparty či Slovácka, pro Balaje je to nová soutěž. Zabydlování na Moravě mu ulehčí Jakub Jugas, parťák z Cracovie Krakov. Využil jeho nabídku a užívá kamarádův plně vybavený byt v Otrokovicích. „Je úplně zařízený a já se můžu soustředit jen na fotbal,“ oceňuje Balaj. „Jsme velmi dobří kamarádi. Jsme v každodenním kontaktu,“ informuje. Teď je to na dálku. Slovenský hroťák komunikuje z Malty a stoper Jugas ze soustředění polského klubu v Turecku.

Co mu Balaj hlásí? Samé pozitivní zprávy. I ohledně spolupráce s koučem Vrbou. „Je to super,“ vypálí okamžitě. „Cítím se velmi dobře. Podmínky, tréninky i chalani jsou fajn. Trenér přesně ví, co od nás chce. Máme přesně dané úlohy,“ líčí první dojmy z nového působiště, kde ještě před několika dny neznal osobně žádného hráče. „Teď už se jenom pořádně sžít s týmem a bude to OK,“ dodává bývalý kanonýr Zlatých Moravců. Útočníkův mateřský klub měl o jeho služby zájem i teď v zimě. I další účastníci slovenské nejvyšší soutěže. „Ale já jsem potřeboval novou výzvu, úplně změnit prostředí. Chtěl jsem jít někam, kde to neznám. Myslím, že tohle bylo to pravé,“ vysvětluje příklon k Moravě.

Jeho góly mají pomoct Zlínu k záchraně. Zodpovědnosti se nezříká. Na Slovensku mu to pálilo. Ve Zlatých Moravcích nasázel 17 branek ve 32 zápasech. V Cracovii už na to však nenavázal, i kvůli zdravotním trablům. Nyní se pokouší o restart kariéry. „Z toho, co vidím, postavení v tabulce neodpovídá. Mužstvo má kvalitu a věřím, že to na jaře potvrdíme,“ shrnuje Balaj, jehož čeká zápasová premiéra v úterý proti německému Sandhausenu v rámci Tipsport Malta Cupu 2023.

Očekává se, že nastoupí na špici útoku právě s Kozákem.

V pondělí ukončila tréninkovou jednotku legrační scénka. Jelikož obránce Jakub Kolář (23) a záložník Youba Dramé (26) slavili zrovna ten den narozeniny, připlížili se k nim při závěrečné řeči trenéry Vrby zezadu dva spoluhráči a přimáčkli jim na obličej tác s dortem. Bylo veselo.

Poté už přišly serózní gratulace dvojici oslavenců, kteří si z tváře ještě dlouho otírali zbytky dortu…