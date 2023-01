Sparta obstála proti účastníkovi LM. Asistent chválil, kaňkou je laciný gól

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Ano, porážka. Ale taková, která příliš nebolí. Sparta sice v závěrečném testu na soustředění v Marbelle podlehla Salcburku 1:2, silnému soupeři ale statečně vzdorovala. V některých pasážích dokonce účastníka letošního ročníku Ligy mistrů přehrávala. Cestu za lepším výsledkem zahradila nedostatečná efektivita v koncovce. „Byl to velice dobrý zápas. Otestovali jsme si to, co jsme potřebovali,“ zdůraznil asistent trenéra Lars Friis.