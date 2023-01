Vrba v přípravě nevyhrál: Nevím, jestli se útočníci šetřili… Kozák je dál

Kdo bude za Zlín střílet na jaře góly nezbytné k záchraně? Zatím jsou v koncovce víc vidět obránci než útočníci.

„Byli bychom rádi, kdyby góly stříleli hlavně útočníci. Nevím, jestli se v přípravě šetřili a rozstřílí se v sezoně... Přišli dopředu dva noví hráči a oba by nám měli pomoct. Věřím, že se to zlomí. Ale máte pravdu, že gólů moc nedáváme. Na druhou stranu jsme nehráli proti divizím a třetím ligám. Proti nám stáli těžší soupeři. Šance si vytvoříme, ale ve finální fázi jsme zatím jaloví.“

Na hrotu zkoušíte Libora Kozáka s Filipem Balajem. Přijde mi, že první jmenovaný je v aklimatizaci mnohem dál.

„To si myslíme stejně. Kozák je zkušenější, zná líp českou ligu. Pro Balaje je to asi velká změna. Uvidíme, jak to bude zvládat. U Kozáka jsem přesvědčený, že je to hotový hráč, který by nám měl pomoct hned. Balaj? Doufejme, že až se usadí, bude nám v jarní části soutěže také pomáhat.“

Ze soustředění odjel předčasně zraněný kapitán Václav Procházka, do zápasové zátěže zatím nesmí jít David Tkáč. Kdo dál není k dispozici?

„Reiter s Fillem proti Liberci nemohli ze zdravotních důvodů nastoupit. Fillo jde po návratu do Česka na vyšetření. U Rajtyho je to podle mě otázka dnů. U Václava Procházky se ukázalo, že svalové zranění není tak vážné, jak jsme se obávali. Ale těžko říct, jestli stihne začátek ligy.“

Co vám celkově ukázal turnaj na Maltě?

„Nejsme úplně spokojení s tím, že jsme uhráli jenom bod. Také zápas s Libercem byl pro nás svým způsobem zklamání, i když jsme měli možná tolik šancí jako soupeř, který vyhrál 3:0. Možná měl i trošku štěstí. Ale to mají většinou mužstva, která jsou důraznější a mají lepší postavení. Výsledek pro nás není dobrý a povzbudivý. Nicméně podmínky na Maltě byly excelentní, jsem rád, že jsme tady byli. Pro mužstvo je škoda, že Robert Hrubý v prvních zápasech nemůže hrát.“

Tým se odnaučil vyhrávat. Je to na hlavu?

„Na psychiku to určitě má nějaký vliv. Ale první zápas s Baníkem bude úplně jiný než příprava. Bude to svým způsobem derby, přijde hodně fanoušků. Hrajeme doma a víme, že moc ztrácet nemůžeme. Proti Liberci jsme v prvním poločase změnili rozestavení, chtěli jsme něco vyzkoušet. Ale nebylo to moc úspěšné. Zjištění je jasné. Dělali jsme spoustu chyb, nezachytávali jsme se s hráči. Někdy obětujete výsledek, abyste si něco vyzkoušeli. Ve druhém poločase, kdy jsme se vrátili do jiného rozestavení, už to bylo z naší strany kvalitnější.“