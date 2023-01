Horejš táhne Králem, nadějný obránce chce restart. Jak zapadne do sestavy?

V Hradci Králové zaválel, angažmá v Belgii však skončilo na nedostatečnou. Obránce Jan Král (23) se pokusí zrestartovat přibržděnou kariéru v Jablonci, jemuž má pomoci k záchraně ve FORTUNA:LIZE. Jak představit posilu, zejména takovou, od níž si slibuju, že pozvedne tým? Jablonecký klub to udělal nápaditě, o tom žádná. Trenér David Horejš zasedl za šachovnici a táhl… Králem.

Na jaře, do nějž severočeský celek vstoupí v neděli duelem na Slavii, v tom bude pokračovat. Stoper Jan Král má být zásadní postavou mančaftu už druhou sezonu sužovaného bojem o udržení.

„Věřím, že to pro nás bude důležitý příchod, že to Honza potvrdí v sezoně. Jsem rád, že dorazil, hodně jsem o něj stál,“ netají kouč Horejš. „Pro Jablonec je důležité, aby se vrátil na úroveň, kterou měl v Hradci,“ upozorní Stanislav Levý, trenér a pravidelný expert deníku Sport.

To je trefa. Urostlý „Králík“, jak se mu přezdívá, na východě rozkvetl. Přišel z Mladé Boleslavi před třema lety. Pomohl k postupu do nejvyšší soutěže, kde se stal zásadním hráčem. Ve středu obranné trojice, kterou Hradečtí deptali soupeře, odehrál velmi dobré zápasy. Navíc byl produktivní, k čemuž ho ostatně předurčuje 193 centimetrů výšky a skoro 90 kilo váhy.

Proto přišla rychlá belgická akce. Eupen aktivoval výstupní klauzuli ve výši 600 tisíc eur, tedy nějakých 15 milionů korun. Pro Hradec to byl šok, klub to vůbec nečekal, ale nemohl s letním odchodem žádaného blonďáka nic dělat. „V evropském fotbale to nejsou žádné obří peníze, ale na Eupen rozhodně ano,“ ví Levý. „I proto mě překvapilo a trochu zklamalo, že se tam neprosadil,“ dodá.

Král začal v Beneluxu slušně, nakonec však