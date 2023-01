Rozhodčí před ligou: nejvíc kilometrů či faulů. Trend? VAR zásahů bude míň

Když video vstupovalo do fotbalu, vetklo si do erbu zásadní heslo: Minimum zásahů s maximálním efektem. Tomuto krédu se v čase zpronevěřilo, a to nejenom v Česku. Před jarním výkopem proto komise rozhodčích vyhlašuje: Návrat ke kořenům. „Intervencí bude méně,“ říká šéf sudích Radek Příhoda.

Pět členů komise rozhodčích, každý zvlášť, zhlédlo stovky instruktážních videí od UEFA. Klipy, jeden po druhém, obsahovaly klíčovou závěrečnou otázku. Intervenovat, nebo ne?

Radek Příhoda a jeho tým se poté sešli, znovu klipy prošli a porovnali své názory s výkladem UEFA. Ten jediný je totiž směrodatný. „Videí jsme probrali spoustu,“ potvrzuje Příhoda. V lednu pak na týdenním kanárském soustředění nabyté vědomosti předali svým svěřencům, tedy sudím.

Cíl byl jasný. Omezit chyby a zajistit, aby se rozhodčí ve svých výrocích co nejméně lišili. „Sudí jsme rozdělili do pracovních skupin. Chceme odstranit křiklavé chyby a chceme se sjednotit. Abychom video viděli stejnýma očima,“ vysvětluje Příhoda.

A také vyslyšet první přikázání videa. Tedy intervenovat pouze při zjevných pochybeních hlavního či asistenta. Podle hesla Minimum zásahů, maximum efektu. „Je to takový návrat ke kořenům. Takové bylo krédo projektu od samého začátku,“ říká Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a zároveň garant projektu.

Tuto tezi, pro připomenutí, neúnavně opakoval hlavní ambasador VARu Roman Hrubeš, než ho tehdejší předseda komise Jozef Chovanec za dohledu Romana Berbra odvolal.

Asi nejvýstižnější poučku pro chápání VAR vyslovil místopředseda komise Libor Kovařík, který videoagendu přebírá po Michalu Benešovi. Poučku by měl mít před očima každý rozhodčí u videa i každý fanoušek. „Obecně platí: Když se dá rozhodnutí sudího podpořit nějakým argumentem, VAR by vstupovat neměl.“

Což Radek Příhoda doplňuje. „Takže intervencí bude méně.“

To mimochodem ráda uslyší UEFA, které se nelíbí, že ve fotbale obecně zásahy od videa stoupají.

Větší nastavení

Byla to jedna z nejviditelnějších změn na světovém šampionátu. Zápasy se v mnoha případech nastavovaly o deset a více minut. Velmi přísně se dbalo na to, aby promarněný čas byl po základní hrací době nahrazen. Zejména v případech přezkumů VAR. Jednoduše řečeno: pokud intervence v utkání trvá osm minut, totožná délka se bez výjimky propíše i do prodloužení. K tomu se přidá například doba ošetření. Důvod? Více hry, více fotbalu. V Kataru se průměrně nastavovalo osm minut. V podzimní části FORTUNA:LIGY čtyři minuty.

„Jsme pro. Všichni chtějí vidět fotbal. Chceme, aby se nastavoval promarněný čas, jelikož jeho objem stoupá. V tomto ohledu budeme důslednější. Po rozhodčích to budeme vyžadovat,“ říká předseda komise rozhodčích Radek Příhoda. Podle místopředsedy Libora Kovaříka se během první části ligové sezony jen dvakrát stalo, že se komisi nezdála doba nastavení.

4 Průměrná doba nastavení ve F:L.

Například v Premier League to je o 1,5 minuty více.

Ofsajdová čára zatím nikde

Technologie, která umí rozhodnout o milimetrech ve prospěch či neprospěch útočícího hráče, by měla být v budoucnu i v Česku. V ideálním případě co nejrychleji. Nejlépe se začátkem příští sezony. Tak rychle to ale zřejmě nebude. Navzdory snahám pražských „S“, které jsou dle jejich podzimních vyjádření vypomoci v tom nejpodstatnějším. Celý projekt chtějí společně zafinancovat. Také proto se potkali Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, a František Čupr, ředitel Sparty. „Budeme tlačit na to, aby to bylo od příští sezony. Nechci, aby český fotbal byl sto let za okolí,“ řekl v září Čupr.

Od té doby se v celé věci nic zásadního nepohnulo. „S kalibrační ofsajdovou lajnou bychom byli v mnoha ohledech přesnější, což je zřejmé. Má to však stránku technologickou a finanční, kterou neustále řešíme. Rádi bychom to měli, ale je to běh na dlouhou trať. Momentálně nemáme výstup, který by se dal prezentovat. Platí, že se zabýváme financemi, respektive konkrétním způsobem, jak vše zaplatit. Měli jsme s LFA schůzky v listopadu i prosinci. Určitě se potkáme zase,“ pronesl svazový šéf Petr Fousek.

Ve čtvrtek se uskuteční ligové grémium, kde pořízení kalibrační čáry bude jedním z bodů programu. „Určitě o tom budeme hovořit,“ řekl Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.

40 Kvalifikovaný odhad ceny potřebné technologie.

Čtyřikrát šest milionů za software, čtyřikrát čtyři miliony za přenosové vozy.

Změna u ofsajdu

Ona to úplná novinka není, měla platit už na podzim. A třeba v Kataru došlo na její využití v případě neuznaného Griezmannova gólu proti Tunisku. V Česku se zavádí však až od jara. O co jde? Doposud platilo: Pokud bránící hráč vědomě (například vyskočí na hlavičku a centr od protihráče prodlouží za sebe) zahraje balon, maže tím případné ofsajdové postavení soupeře. Ten mohl hrát, i kdyby stál třeba vedle gólmana na čáře. Nově se toto ruší a situace se považuje za ofsajdovou, tedy nepovolenou. Můžu být tedy motyka, která při odkopu nešikovně pošle míč za sebe, ale protihráč v ofsajdovém postavení hrát nesmí.

„Doposud se preferovalo útočení. Toto je první změna, která zvýhodňuje bránící,“ říká místopředseda komise rozhodčích Libor Kovařík o úpravě.

Bývalý sudí Libor Kovařík, aktuálně je místopředseda komise rozhodčích • Foto Pavel Mazáč / Sport

Rozhodčí v číslech

Statistiky komise rozhodčích hovoří o změně trendu. Sezonu od sezony se ve FORTUNA:LIZE snižuje průměrný počet faulů na utkání, stejně tak počet soubojů. „Po rozhodčích chceme, aby více pouštěli hru,“ říká místopředseda komise Libor Kovařík. Data hovoří i o kvalitnější fyzické připravenosti sudích. Každý ročník roste počet naběhaných kilometrů rozhodčích v utkáních. Průměrné číslo na podzim překročilo hranici 10,8 kilometru.

Průměrný počet faulů 2019/2020 30,7 2020/2021 30,66 2021/2022 26,32 podzim 2022/2023 24,7

Libor Kovařík, místopředseda komise rozhodčích: „Je evidentní, že počet faulů v lize se zmenšuje. Je to přesně v souladu s tím, co po rozhodčích chceme. Tedy, aby trochu pouštěli hru, aby byla plynulejší.“

Průměrný počet soubojů v zápase 2019/2020 177 2020/2021 176 2021/2022 173 podzim 2022/2023 165

Libor Kovařík: „Všeobecně má česká liga nálepku soubojové soutěže. Částečně se s tím dá souhlasit, nicméně průměrný počet soubojů nijak nevyčnívá v porovnání s evropskými soutěžemi. My jsme samozřejmě rádi, že se počet soubojů snižuje a více plyne hra. Číslo se na podzim podařilo srazit pod 170, ale na jaře statisticky dochází k většímu počtu soubojů. Jde do tuhého. Uvidíme, jaký trend zaznamenáme po skončení ročníku.“

Procento faulů ze všech soubojů 2019/2020 17,4 2020/2021 17,4 2021/2022 15,2 podzim 2022/2023 14,9

Průměr odpískaných faulů v zápase

Nejvíce: Jan Petřík 28,4

Nejméně: Pavel Orel 21,5; Tomáš Klíma 21,8; Miroslav Zelinka 22,5

Pohled Sportu: Podle těchto údajů by se dalo snadno říct, že Petřík je příliš úzkoprsý rozhodčí. Statistika ale není úplně vypovídající. Do značné míry záleží na tom, na jaké zápasy jsou sudí delegovaní. Jestliže rozhodujete zápasy Hradce Králové, který je nejčastěji faulujícím týmem, počet nedovolených zákroků skáče do statistik mnohem víc než třeba v případě Českých Budějovic. Právě Petřík rozhodoval zápas Hradce se Slováckem, v kterém odpískal osmatřicet faulů. Nejvíce během podzimní části.

Libor Kovařík: „Zkušenější rozhodčí obecně pískají méně faulů, protože si to můžou dovolit.“

Nejvíce faulů na podzim

Hradec Králové – Slovácko: 38 (rozhodčí Jan Petřík)

Nejméně faulů na podzim

České Budějovice – Slovácko: 12 (rozhodčí Dominik Starý)

Slavia – České Budějovice: 12 (rozhodčí Michal Křepský)

Průměr naběhaných metrů za zápas (rozhodčí) 2019/2020 10 239 2020/2021 10 635 2021/2022 10 821 podzim 2022/2023 10 853 Nejvíce (průměr) Dominik Starý 11 285 Dalibor Černý 11 278 Jan Všetečka 11 167 Nejméně (průměr) Miroslav Zelinka 10 222 Největší zlepšení Michal Křepský sezona 2021/2022

10 765 podzim 2022/2023

11 003

(v průměru o 2,2 %)

Libor Kovařík: „V počtu naběhaných kilometrů není u našich sudích žádný problém. Jsou absolutně srovnatelní s evropskou špičkou. Každopádně nechceme, aby nespadli pod deset kilometrů na zápas. Mladší obecně běhají víc. Třeba Miroslav Zelinka nemusí tolik běhat, protože anticipuje, kde se bude odehrávat hra. Je to přesně o zkušenostech. Nicméně jsme rádi, že každou sezonu sledujeme zvyšující se trend počtu naběhaných kilometrů.“

33/36

Takový je průměrný věk profesionálních rozhodčích.

Podle komise je ideální věk šestatřicet let.