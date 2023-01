Tato záchrana je pro starý. Postaví Vrba ve Zlíně jedenáctku z třicátníků?

Co tahle sestava? Rakovan (Dostál) – Fillo, Simerský, Jeřábek, Procházka (Hloušek) – Vakho, Fantiš, Hlinka, Bartošák - Vukadinovič, Kozák. Není úplně reálná, ale i tuhle možnost Vrba má. V tuhém boji o udržení v soutěži bude Zlín spoléhat na zkušenost, byť i mladí dostávají šanci. Do kádru se dostal v zimě osmnáctiletý Tom Slončík a po roční pauze už trénuje naplno s týmem o dva roky starší špílmachr David Tkáč. „Dal se zdravotně do kupy, což je první krok,“ pochvaloval si Vrba.

Na základ si myslí i další talenti Cedidla s Kolářem, reprezentanti do 21 let. Ovšem káru potáhnou rutinéři, kteří vědí, co a jak. „Někdy není optimální, když máte víc hráčů nad třicet let. Ale v této situaci budeme potřebovat zkušené, kteří zvládnou ten tlak. Třicátníci by měli být tahouny,“ očekával Vrba, jenž v neděli proti Baníku nemůže počítat s distancovaným záložníkem Robertem Hrubým a Rudolfem Reiterem. (dohoda klubů) Mimo hru je dál Adam Hloušek. „Před Vánoci podstoupil operaci a začal s individuálním běžeckým tréninkem,“ informoval Zdeněk Grygera, generální manažer FC Trinity. V kádru zůstává útočník Jan Silný, jemuž bylo prodlouženo hostování z Jablonce do konce sezony.

Před partií s Baníkem bude Vrba zdravě nervózní. „Start je strašně důležitý, napětí je zákonité,“ nezapíral. Navíc půjde o pikantní střet s jeho bývalým klubem, který vedl ještě na začátku této sezony. K Ostravě pořád cítí silné pouto. „Všichni víte, kde mě jako trenéra vychovali,“ podotkl nástupce Jana Jelínka. „Ale teď je to pro mě soupeř a chci ho porazit. Že nebude hrát Almási? Dokud neuvidím soupisku, tak tomu neuvěřím. Tohle jsou takové řeči,“ mávnul rukou nad očekávanou absencí elitního útočníka Baníku.

O Vrbovu premiéru ve Zlíně je zájem. I v jeho rodišti. „Beru do Přerova pět lístků,“ hlásil s úsměvem kouč. A rychle připojil: „Ale to teprve přijde v pátek,“ čekal finální nápor žadatelů o vstupenky.

