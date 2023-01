Komise rozhodčích: Hráči moc neznají pravidla. Podzim nebyl úplně dobrý

Pane Stejskale, jak vás baví práce v komisi?

Stejskal: „Baví mě to. Poprvé vidím rozhodčí z jejich strany. Měl jsem pohled jako hráč a pak jako trenér brankářů, a to je samozřejmě jiné. A velice zajímavé.“

V čem?

Stejskal: „Pravidla zná každý, v uvozovkách. Myslí si to většina hráčů a fanoušků, ale já nejsem přesvědčený, že by to tak skutečně bylo.“

Hrál jste ve specifické době. Ale říkáte si zpětně, že jste rozhodčím křivdil?

Stejskal: „Ona fakt byla jiná doba… Myslím si, že v téhle době to je – jednodušší asi ne – ale transparentnější.“

Pane Kovaříku, při svém příchodu do komise jste měl nějakou představu o kvalitě rozhodčích. Jak se rozcházela s realitou?

Kovařík: „Stav odpovídal mým očekáváním. Ale mělo to vývoj. My jsme přišli k nějakému kádru sudích. Rozhodli jsme se s některými nespolupracovat, nezařadili jsme je na listinu. Ale pak, z různých důvodů, jich několik dalších skončilo. Víc, než jsem čekal. Začala je třeba vyšetřovat etická komise. Bylo jich strašně moc. To kdybych věděl na začátku, v červenci, byl bych hodně vyděšený... Jenže to šlo postupně a my jsme neměli moc času o tom přemýšlet a pracovali jsme s tím jako s faktem.“

Byla chvíle, kdy jste si s Komisí rozhodčích sedli a řekli si: To máme fakt problém?

Kovařík: „Těch bylo poměrně dost. Žádná chyba nás nenechává v klidu.“

Spíš myslíme z důvodu obecné kvality rozhodčích?