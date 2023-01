Liga jako blázinec? Na Sörensena se zaměřím – a nebudu sám, říká Jarolím

V české elitní fotbalové soutěži se objevil po půlce července, už měl možnost poznat na vlastní kůži její specifika. A dánský stoper ve službách pražské Sparty Asger Sörensen svůj ničím nezatížený pohled hráče ze zahraničí nabídl. „Trochu mě překvapilo, jak nestrukturovaně se v lize hraje. Přijde mi, že to je pořád nahoru a dolů,“ prohlásil v zimní přestávce v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz. „Takový trochu blázinec,“ dodal s úsměvem. To by nebyla zrovna nejlepší vizitka tuzemských trenérů, takže jak to je? „Všichni bychom chtěli víc kreativního a kombinačního fotbalu, ale na to samozřejmě taky potřebujete hráče,“ reaguje ve speciálním videorozhovoru Karel Jarolím, jenž naposledy vedl Mladou Boleslav. A trochu si právě do Sörensena rýpne...