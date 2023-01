INSIDER: Titul? Klidně se může smát Sparta, říká Jarolím. Lituje Ewertona

Už v sobotu to vypukne – a zvlášť boj o titul ve FORTUNA:LIZE slibuje velké drama. Ostrá konfrontace pražských „S“ s Plzní je také hlavním tématem speciálního videomagazínu LIGOVÝ INSIDER, který se s jarem vrací na web iSport.cz. „Plzeň je namlsaná, i přestupovou politikou dělá všechno proto, aby prvenství obhájila,“ říká host pořadu trenér Karel Jarolím. Přesto na rozdíl od jiných vůbec neodepisuje ani třetí Spartu se sedmibodovou ztrátou. „Když se dva perou, třetí se směje. Může toho využít a titul získat ona, bodový rozdíl není velký,“ nadhazuje. Kromě dění v táborech tří favoritů se věnuje rovněž taháku v podobě angažmá Pavla Vrby ve Zlíně nebo s jedenácti trefami nejlepšímu kanonýrovi soutěže Jakubu Řezníčkovi.

Slavia, které schází na Plzeň jen dva body, se výjimečně bude soustředit pouze na domácí „hřiště“, protože tentokrát se evropské jaro obejde bez ní. Jarolím rozebírá, že stejně jako její velké plus to může být naopak minus. A to vzhledem k přetlaku v kádru. Otázkou je, zda se nyní ustálí sestava, kterou trenérský štáb Jindřicha Trpišovského často obměňuje.

ANKETA

„Je to pro mě nečitelné, některé věci jsou s podivem,“ tvrdí Jarolím. V téhle souvislosti zmiňuje Ewertona, jehož stejně jako další slávisty vedl v Mladé Boleslavi. „Trošku je mi ho líto. On je zrovna typ, kterému tahle situace moc nevyhovuje,“ upozorňuje. „Když bude hrát pravidelně, vrátí to Slavii čísly,“ je přesvědčen.

Muž, jenž přivedl tým z Edenu ke dvěma titulům, reaguje také na slova plzeňského bosse Adolfa Šádka, který prohlásil: „Michal Bílek je suverénně nejlepším trenérem v Česku.“ Takže? „Je to názor pana Šádka. Vůbec nic proti Michalovi, ale nemůžu souhlasit,“ říká Jarolím a nabízí jméno jednoho z trenérů, kteří nevedou ani Viktorii, ani Spartu či Slavii...

LIGOVÝ INSIDER s... Karlem Jarolímem