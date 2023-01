Veselý: Ať ze mě Puškáč dělá pitomce. Fans jsou hrdinové. Volby? Jsem rád

Jak se vám líbil vstup Bohemians do jara?

„První poločas nebyl podle našich představ, moc krásy a zajímavých momentů nenabídl, spíš souboje a vynucená střídání, zranění, těžší terén a soupeře, kteří nechtěli udělat chybu. To, co jsme předvedli, mi přišlo málo, proto jsme reagovali střídáním a změnou rozestavení. Ve druhém poločase jsme to byli zase my. Vytvořili jsme si tlak, který nabíral na obrátkách, a po brance jsme se uklidnili. Pak jsme utkání dovedli do vítězného konce, protože Teplice kromě závaru po standardce neměly téměř nic.

Na poslední chvíli jste musel změnit sestavu. Co se stalo?

„Hodně věcí se dneska pokazilo a na první půli to mělo vliv. Deset minut před začátkem se ke mně od fyziotýmu dostala informace, že se Honza Morávek zranil při poslední střele, píchlo ho ve svalu. Nechtěli jsme podstoupit riziko, tak jsme museli udělat změnu. Do sestavy šel Martin Hála a bylo to narychlo. Nechtěli jsme měnit rozestavení, které bylo na míru Honzovi a Čermusovi. Dalším faktorem bylo zranění Erika Prekopa, který měl roztržený ret a čekali jsme. Původní informace byla, že to bude na tři minuty, nakonec se to natáhlo skoro na osm, v tu chvíli jsme hráli v deseti, to nám taky nepomohlo. Byl to od nás risk a mohlo to dopadnout všeljak, ale nechtěli jsme střídat. Ale úrovni poločasu to nepomohlo. Pak se zranil i Křapka, zranění dnes bylo moc. Připisuju to zimě, terénům a prvním kolům.“

Eriku Prekopovi ale soubojový styl zápasu seděl.

„Proto jsme ho nechtěli střídat. Měl i úkoly do obranných standartek. On sám byl schopný hrát, ale první informace byla tři minuty, pak už máte připraveného Puškáče na střídání, ale nechtěli jsme si vyplýtvat okno. Bylo to složité na rozhodnutí. Kdybych věděl hned, že to bude trvat tak dlouho, tak bychom střídali dřív. Bylo to strašně dlouho a příště možná budeme reagovat jinak.

Nasazení Davida Puškáče do druhého poločasu a vyřazení ze základu byl plán?

„Byl to plán. Už v týdnu jsem mu říkal, že bude nejlepší, když ze mě udělá pitomce, když pak budu muset na tiskovce odpovídat na tyhle dotazy. Tak ho ze mě udělal a já jsem jedině rád, když hráč takhle odpoví. A není to jen Puška, nenastoupili ani další, kteří dřív hráli. Pepa Jindřišek, Dostál… Ale Pušky to ví, nelíbilo se mi, jak hrál, nevyšla mu příprava, nebyl nebezpečný, neměl žádná čísla. Kluci, co nastoupili, je měli. Pro mě žádné jméno neplatí, hrát mají ti nejlepší. Hráči, kteří nenastoupili, musí zareagovat přesně takhle. On takové výkony musí opakovat, aby to nebyla jen jedna vlaštovka. Na Davidovi je velká tíha v produktivitě a musí góly dávat. Je potřeba nahradit góly, které dávali Roman Květ a Petr Hronek.“

Stejné střídání jste ale udělal už na podzim se Zlínem…

„Ale tehdy to mělo zdravotní důvody. Teď jsem vycházel z přípravných utkání, kdy měli Drchal s Prekopem lepší sportovní formu. A chtěl jsem mít připravenou lavičku, protože jsem čekal, že utkání nemusí být hezké. Na lavičce jsme měli i Matouška a měl být i Hála. Chtěli jsme mít možnost reagovat.“

Jak zápas ovlivnil terén v Ďolíčku?

„Nebyl ideální, ve středu a v pátek jsme tu trénovali, tak jsme věděli, co nás čeká. Těžko vyčítat něco trávníkářům, ti dělají maximum a hřiště je v lepším stavu, než bylo vloni touhle dobou. Teď aspoň drží podklad. Ale když není vegetace, tak nelze chtít zelenou trávu. Hřiště fotbal komplikovalo, ale víc jsme si to komplikovali my. Bylo vidět, že si Teplice chystají presink na Křapku přes nohu a my jsme se zbytečně dostávali do zakládání, do kterého jsme nemuseli chodit. I u soupeře bylo vidět hodně nevynucených ztrát. Obdivuju všechny, co přišli na fotbal. Děkuju jim. Všichni diváci jsou hrdinové, protože v tomhle jít na fotbal, to už ho fakt musíte mít rádi. Ani jsem nečekal takovouhle návštěvu. Za mě je šílenost v tomhle hrát. Ale nemá to moc společného s kombinační hrou.

Martin Jedlička neměl moc práce, ale má nulu. Bude jedničkou?

„Oběma gólmanům jsme v týdnu řekli, že Martin začne a pak uvidíme. Dneska se mi líbilo, že působil jistě. Vybíhal na centry, chytil, co měl. Několikrát i dobře a rychle založil útok. Mám ho navnímaného ze Slovenska. Jeden čas jsem tam jednal s jedním klubem, koukal jsem na tamní zápasy a měl možnost ho vidět v akci, v Dunajské Stredě chytal fantasticky.“

Jak se vám líbily góly, které padly po kombinacích útočníků?

„Důležité je, že mají čísla. Pro mě je důležité, aby kooperovali. Bude pro mě super, když bude mít Drchal třeba deset asistencí. Ve druhém poločase byl hodně nepříjemní, všichni tři hodně zatápěli a dobře kooperovali.“

Hrálo se v době voleb a sčítání hlasů. Jak jste to v kabině řešili?

„Drtivá většina týmu volila včera. Hodně jsme to řešili v pátek, já šel volit asi v půl desáté večer, abych tu občanskou povinnost splnil. Ale ani nevím, jak to dopadlo…“

58:42 pro generála Petra Pavla.

„Tak mu blahopřeju a musím říct, že jsem za to rád.“