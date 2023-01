Sparta v Olomouci: další ztráta, posily na lavici, dva zranění a top Růsek • FOTO: Koláž iSport.cz Náskok Plzně stáhla o bod, ale jinak se Sparta po remíze 1:1 v Olomouci příliš chlácholit nemůže. Nemá čím. Slabý výkon s pouhými dvěma střelami na branku a jedné do tyče nikoho neoslnil, Sigma byla vítězství blíž. Letenští tak jen podtrhli, že starty do jarní části sezony jim nejdou. Navíc přišli o dvě zraněné opory. Co ještě ukázal sobotní duel na Andrově stadionu?

Start jara = sparťanský průšvih Liberec, Baník, České Budějovice, nově i Olomouc. Čtyři sparťanské vstupy do druhé poloviny, čtyři bodové ztráty. Od roku 2019 platí, že Letenští nedokážou druhou polovinu ročníku otevřít vítězně. Na hřišti Sigmy to navíc byla ze strany favorita velká bída i herně. Rudým nefungovala formace 3-4-3, místo kombinačního fotbalu to od svěřenců Briana Priskeho byla spíš jen nakopávaná. Oproti výkonům na soustředění ve Španělsku se Sparta propadla o několik úrovní níž. „Hlavně v prvním poločase jsme nehráli na úrovni, kterou bychom si představovali,“ uznal dánský kouč. Pražané tak musí bít na poplach. Pokud nepřijde razantní zlepšení, bude jarní boj o titul bez nich. SESTŘIH: Olomouc - Sparta 1:1. Hosty od výhry dělila tyč v závěrečné tutovce Video se připravuje ...

Růsek nejlepší na place Sigma tvrdí, že nemá náhradu za Mojmíra Chytila, proto nemůže hroťáka prodat do Slavie už v zimě. Ano, i proti Spartě ukázal vytáhlý fotbalista, že v soubojích nemá konkurenci. Z jeho síly těžili ostatní. Jeden spoluhráč však nad ním – a vlastně všemi na hřišti – přece jen čněl. Útočný parťák Antonín Růsek ukázal, že by mohl Olomouc táhnout on. Nejenže zařídil důrazem gól pro Navrátila, ale v mezihře a uhrávání těžkých míčů ve vysoké kvalitě byl skvělý. „Podle mě nejlepší hráč utkání,“ hodnotil kouč Václav Jílek a potvrdil tím i označení pro Muže zápasu od webu iSport.cz a deníku Sport se známkou 7. Hanáci doufají, že bude Růsek podobné výkony opakovat. Olomouc - Sparta: Navrátil skvělým kopem přes hlavu přehodil Kováře, 1:1! Video se připravuje ...

Strach o Čvančaru a otazník nad Sörensenem Byl to moment, ze kterého šel strach. V 58. minutě utkání Olomouce se Spartou zůstal na trávníku nehybně ležet hostující útočník Tomáš Čvančara poté, co na něj spadl protihráč Lukáš Vraštil. Následovala dlouhá pauza pro ošetření, autor jediné branky Letenských duel opouštěl na nosítkách a okamžitě v záchrance zamířil na vyšetření do nemocnice. „Utrpěl otřes mozku, krátkodobě upadl do bezvědomí,“ informoval ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík. A trenér Brian Priske se pořádně zlobil…„V prvním momentu jsem byl přesvědčený, že jsme měli kopat standardní situaci. Měl jsem pocit, že rozhodčí dostatečně nechránil našeho hráče,“ zdůraznil. A aby toho nebylo málo, přišla Sparta i o Asgera Sörensena, který hned v úvodu utrpěl svalové zranění. „Snad to ale vypadá pozitivně. Necítil, že by došlo k ruptuře svalu. Do neděle, kdy máme další utkání, je dost času,“ řekl Priske. Olomouc - Sparta: Ošklivý střet Čvančary s Vraštilem, útočník ležel bezvládně na zemi Video se připravuje ...

Posily v roli pouhých diváků Oba přišli na tvrdý transfer, oba dostali dlouhodobé smlouvy. Střední záložníci Kaan Kairinen a Qazim Laci se ovšem v prvním jarním kole na plac nedostali. Celý duel v Olomouci sledovali pouze z lavičky náhradníků. Priske upřednostnil Ladislava Krejčího s Lukášem Sadílkem a i přesto, že Sparta ve středu pole na Sigmu vůbec nestačila, ke změně nepřistoupil. „Tak jsme se rozhodli. Sadílek byl náš nejlepší hráč v posledních třech měsících. Je pro nás klíčový. Laci navíc prodělal v přípravě nemoc, dostává se do toho. Věřím, že se bude prát o místo. Kaan taky dobře pracoval v přípravě, líbil se mi v generálce s Norimberkem, připsal si i asistenci. Ale museli jsme se rozhodnout. Vsadil jsem na Krejčího, který zná soupeře i ligu, je to náš kapitán,“ vysvětlil. Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí • Foto Pavel Mazáč / Sport