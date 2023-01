Tomič na hraně: Slavia, anebo do léta bez fotbalu. Slovácko má jiné varianty

Buď rychlý transfer do Slavie, anebo pět měsíců bez fotbalu. Na krajní mez se dostal krajní bek Michal Tomič (23) ze Slovácka, jehož vábí vicemistr z Edenu. Rodák z Myjavy si rozmyslel prodloužení kontraktu v Uherském Hradišti a sportovní manažer Veliče Šumulikoski mu ve shodě s dalšími členy vedení a trenérského štábu vzkazuje: „U nás si nekopneš.“

Jako by nestačilo, že se pořád řeší přestup brankáře Filipa Nguyena do Vietnamu. Teď k tomu přibyl pravý obránce Michal Tomič, jehož prý nabízeli agenti, kde se dalo. Až se chytli „sešívaní“. Ve Slovácku má tím pádem utrum. „Buď Slavia zaplatí a půjde hned, anebo si na jaře u nás nezahraje,“ uvedl manažer Veliče Šumulikoski pro deník Sport. „Je jasné, že už bych chtěl mít klid,“ povzdechl si trenér Martin Svědík.

Případ Václava Jurečky, jehož nechal klub před rokem normálně dojet smlouvu, aby pak útočník odešel zdarma právě do Edenu, nehodlá Slovácko opakovat. „Určitě ne,“ přesvědčoval Šumulikoski.

Bez finanční náhrady už předtím přišla organizace o Zajíce, Jurošku, Klimenta či Ciciliu. Všechno důležití hráči, kteří se rozhodli odejít po vypršení kontraktu za lepším. Někteří přitom ústně slíbili, že prodlouží spolupráci se Svědíkovým souborem.

Totéž mělo ještě během ledna zaznít od Tomiče a jeho zástupců. Nyní však platí, že dává dynamický zadák přednost Slavii. „Slovácku jsme dali standardní nabídku na přestup v tomto okně (a hostování) bez ohledu na to, že může přijít v létě jako volný hráč. Právě jeho agenti usilovali o dohodu obou klubů a platbu pro hráčův stávající klub,“ vyťukal slávistický šéf Jaroslav Tvrdík na Twitter poté, co si přečetl věty kouče Svědíka.

Ten po utkání s Českými Budějovicemi (1:0), do něhož Tomič kvůli lehčímu zranění nezasáhl, prohlásil otevřeně: „Vadí mi jednání Míšových agentů. Za mě není férové,“ řekl trenér, pod jehož vedením se stala z věčně zraněného zadáka kometa konce podzimní části. Tomič přispěl gólem v Konferenční lize k triumfu v Nice a poté rozhodl ligový duel s Pardubicemi.

Nejlepší tuzemské kluby zavětřily. A k činu se má Slavia. Pokud bývalý hráč Žiliny neprodlouží smlouvu a kluby se nedohodnou na okamžitém transferu, bude na jaře bez zápasového vytížení. Místo nemá mít ani v béčku. „Musíme to udělat. To by nám potom mohl dělat každej,“ reagoval Svědík.

„Myslím, že bychom měli za hráči přijít ještě dřív než půl roku před koncem smlouvy. Některé věci se mi nelíbí. Je velice mrzuté, když se nemůžete spolehnout na slovo lidí. Je mi jedno, co si budou agenti myslet, když tohle řeknu. U Venci Jurečky se nám vyplatilo, že jsme ho nechali dohrát do konce smlouvy. Dával góly. Tohle je trošku jiná situace. Náhradu máme,“ tvrdil kouč.

Na Tomičově pozici je ukotven třiatřicetiletý odchovanec Petr Reinberk. Když byl on i Tomič v letní přípravě mimo hru, Svědík testoval na pravém beku Vlasije Sinjavského. Dá se předpokládat, že se k experimentu s estonským reprezentantem vrátí. „Poradíme si,“ ujistil.

Jestliže „sešívání“ někdejšího mládežnického reprezentanta, jenž prošel akademií Sampdorie Janov, získají ještě teď v zimě, není vyloučeno, že ho obratem pošlou na hostování. Na pravý kraj obrany mají k dispozici Davida Douděru, Lukáše Masopusta či Davida Pecha (aktuálně na marodce).