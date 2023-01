Van Buren neremcal a září. Sparta? Úplný bizár. A Krejčí má problém

Stačilo úvodní jarní kolo – a fotbalovou ligu vede poprvé v sezoně Slavia, kterou zásadně povzbudil sympatický navrátilec Mick van Buren. Míří trvale do základu červenobílého týmu? A co Sparta? Zahodila zpackaným zápasem v Olomouci to, co pečlivě ladila na soustředění ve Španělsku? Fotbaloví redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jan „Podry“ Podroužek a Jan „Vacíno“ Vacek rozebírají v novém díle pořadu „Podry & Vacíno“ start jarní části ligy a leckdy si neberou servítky: „Kamenovič? Hoši, to se podívejte, to byl divizní výkon,“ kroutí hlavou Vacek.

Sparťanské fanoušky po nadějné přípravě zaskočil více než matný výkon na Hané a Vacek se jim nediví. „Ze strany Sparty to byl úplný bizár, herně tam nebylo vůbec nic,“ míní Vacek. „Absolutně nerozumím tomu, jakým způsobem vedl Brian Priske utkání. Jak reagoval – nebo spíš nereagoval – na to, co se na hřišti děje.“

Podle obou redaktorů deníku Sportu a webu iSport.cz byl největší problém pražského týmu ve středu zálohy. „Ladislav Krejčí není objektivně fyzicky připravený tak, jak by potřeboval. V dvojici ve středu to pro něj může být problém. On není tak mobilní, nepracuje na takovém prostoru. Sparta sice s tímhle rozestavení byla úspěšná na konci podzimu – ale to on nehrál,“ upozorňuje Vacek.

Slavia naopak slaví vynikající výkon Micka van Burena, který na úspěšné hostování v Liberci plynule navázal produktivním představením proti Jablonci – a podle Jana Podroužka si tak vysloužil místo v základní jedenáctce. „Van Buren má větší platnost, než Tecl,“ míní Podroužek: „Disponuje fotbalovým nastavením hráče, který dovede naskočit do zápasů a umí je zlomit, ale pozor: není to jen žolík. Míří do základu, stal se z něj i tahoun. Neremcal při hostováních, nemá žádnou negativní stránku – a fanoušci ho milují.“

Spletla se Sparta v Mejdrovi?

Zahodil letenský tým to, co piloval na soustředění ve Španělsku?

letenský tým to, na soustředění ve Španělsku? Jaká bude na jaře role odcházejícího Petera Olayinky?

Proč hraje Čvančara mimo svou přirozenou pozici?

mimo svou přirozenou pozici? Jaké změny udělá v sestavě Brian Priske ? A jak dlouho mu to bude trvat?

? A jak dlouho mu to bude trvat? Proč bude podle Jana Podroužka Christos Zafeiris přestupovou bombou a co se na tom naopak nezdá Janu Vackovi?

přestupovou bombou a co se na tom naopak nezdá Janu Vackovi? Jak fungovala stoperská dvojice Slavie v prvním jarním utkání?

v prvním jarním utkání? Proč Jan Vacek nevěří záchranářské misi Pavla Vrby ani po remíze s Baníkem?

ani po remíze s Baníkem? Na co si musejí dát Pardubice pozor s Nitou?

