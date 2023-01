INSIDER: Čtyři posily Sparty, a žádná v základu, diví se Ščasný. Co Dočkal 2?

Už má za sebou půl roku v české lize, poznal tuzemské hráče a v zimě společně s klubovými šéfy přivedl čtyři nové tváře ze zahraničí. Přesto dánský trenér Brian Priske navázal na tradiční bolest Sparty: zpackanou jarní ouverturu. Při remíze 1:1 v Olomouci však neštymoval jen výkon jeho hráčů, nýbrž i ten jeho: ať už jde o volbu jedenáctky pro začátek zápasu nebo způsob, jakým (ne)reagoval během utkání. „Přivedete si čtyři posily a rozhodnete se, že nedáte ani jednu do základní sestavy. To mě udivilo asi nejvíc,“ říká bývalý sparťanský kouč i sportovní ředitel Zdeněk Ščasný, host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. „Největší problém je v záloze, tam mohl trenér reagovat,“ dodává.

Fin Kaan Kairinen z Lilleströmu, Albánec Qazim Laci z Ajaccia, Australan Awer Mabil na hostování s opcí z Cádizu a Srb Dimitrije Kamenovič, zápůjčka z Lazia. To je kvarteto nových tváří, které se objevily na Letné. Nepřicházely všechny jako okamžité posily do základu, další věcí je aktuální zdravotní stav a připravenost, přesto se na Andrově stadionu nedostalo ani na jednoho z prvních dvou. Přitom zrovna oni by měli pomoci vyřešit trable s málo kreativním letenským středem pole. „Očekával bych, že do zálohy, kde je největší problém, trenér Kairinena dá,“ netají Ščasný, který finskou akvizici přirovnává k bývalému sparťanskému záložníkovi Bořku Dočkalovi.

Důvěru ovšem dostali Lukáš Sadílek a po dlouhé pauze Ladislav Krejčí mladší. „A překvapení bylo na světě,“ glosuje lakonicky Ščasný. Krejčí v lize nastoupil naposledy ke konci října a dohrával evidentně vyčerpaný. „Cítím se na ho*no, takhle vám to řeknu,“ odtušil po utkání v rozhovoru pro O2 TV Sport. Ščasný se zabývá právě situací sparťanského kapitána, jehož význam pro tým zdůrazňuje i Priske, nicméně se nabízí, že by měl návrat třiadvacetiletého záložníka vypadat jinak. Navzdory ztrátě dvou bodů na Hané však muž, jenž Letnou důvěrně zná, sparťany neodepisuje: „V dalším kole může být všechno jinak, trefí sestavu a třeba se rozjedou. To pak porazíte každého.“

Někdejší šéf lavičky Sparty, Žižkova či Teplic, ale i aténského Panathinaikosu se detailněji věnuje také ofenzivní show slávistů, kterou uspořádali ve druhém poločase zápasu s Jabloncem (5:1) hlavně střídající hráči Mick van Buren a autor dvou gólů Matěj Jurásek. „Van Buren vyzrál, jeho místo je v útoku,“ říká Ščasný. „Silná lavička je obrovskou výhodou Slavie,“ pokračuje. Z hráčů v červenobílém vyzdvihuje i Davida Juráska. Jeho centr před pátým gólem dokonce přiměl trenéra Jindřicha Trpišovského, aby smekl kšiltovku. „To se od tak mladého hráče vidí málokdy,“ zazní chvála.

LIGOVÝ INSIDER se Zdeňkem Ščasným

Co vypovídá první jarní kolo o připravenosti favoritů?

Mohou ztrácet body s papírově slabšími týmy i nadále?

Ukázal Hradec recept na to, jak nachytat Plzeň?

V jakých ohledech je mimořádný slávista Matěj Jurásek?

Odhalila Olomouc limity rozestavení pražské Sparty?

Nemůže se zabrzdit vývoj talentů Adama Karabce a Kryštofa Danka?

HLÁŠKY KOLA: Generál Koubek, „pitomec“ z Ďolíčku i pocit na... houby

Který fotbalista vedený Zdeňkem Ščasným nechtěl nastupovat od začátku?

Mohou Bohemians ukořistit čtvrté místo, jak sní David Puškáč?

Van Buren neremcal a září. Sparta? Úplný bizár. A Krejčí má problém