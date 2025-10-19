Předplatné

ONLINE: Slovácko - Sparta 0:0. Letenští mohou odskočit Slavii, Haraslín na marodce

John Mercado ze Sparty během utkání na Slovácku
John Mercado ze Sparty během utkání na SlováckuZdroj: AC Sparta Praha / x.com
John Mercado ze Sparty před utkáním na Slovácku
Fotbalisté Sparty se radují z gólu
Hvězdný obránce ligy Uchenna
Michal Trávník ze Slovácka atakuje Dennyho Samka z Kaviné
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance zkraje druhého poločasu
Brankář Slovácka Jiří Borek v zápase proti Mladé Boleslavi
Sparťanský záložník Kaan Kairinen si kryje míč před Vasilem Kušejem ze Slavie
15
Po reprezentační přestávce se do akce vrací i fotbalisté Sparty. V nedělním utkání dvanáctého kola Chance Ligy na hřišti Slovácka mohou na čele tabulky odskočit Slavii, se kterou po její ztrátě se Zlínem mají shodně po 26 bodech. Využijí Pražané naskytnuté příležitosti proti předposlednímu týmu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1275022:826
2Sparta1182123:1126
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

