ONLINE: Slovácko - Sparta 0:0. Letenští mohou odskočit Slavii, Haraslín na marodce
Po reprezentační přestávce se do akce vrací i fotbalisté Sparty. V nedělním utkání dvanáctého kola Chance Ligy na hřišti Slovácka mohou na čele tabulky odskočit Slavii, se kterou po její ztrátě se Zlínem mají shodně po 26 bodech. Využijí Pražané naskytnuté příležitosti proti předposlednímu týmu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu