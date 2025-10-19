Kobylík v MSFL začal prohrou na rozbitém trávníku: Chci, aby hráči byli nadržení na fotbal
V Novém Městě na Moravě se na lavičce fotbalistů TJ Unie Hlubina premiérově představil nový trenér, kterým se stal David Kobylík. Vicemistr Evropy do 21 let a expert deníku Sport i přes porážku 1:2 s Vrchovinou zůstal pozitivní. „Viděl jsem zápas, který jsme si zasloužili vyhrát. Rozhodně máme na čem stavět,“ řekl iSportu na Vysočině kouč ostravského klubu.
Chybělo vám trénovaní?
„Od fotbalu jsem si odpočinul, což mi dodalo ještě větší chuť a motivaci, chybělo mi to. Jsem moc rád za nabídku, ale i za mužstvo, které jsem přebral. Každé angažmá je pro mě výzva a těším se na něj.“
Přebíráte šestý tým minulé sezony. Cítíte z mužstva kvalitu a chuť pracovat, i když se momentálně nedaří?
„Můj předchůdce tým skvěle fyzicky připravil. Teď je mým úkolem zapracovat na celkové mentalitě týmu. Hráči si musejí začít více věřit, mají kvalitu, je na mně, abych je probral. Chyby samozřejmě budeme dělat, ale s přibývajícím časem jich bude méně a méně. Pro mě je nejdůležitější převzít kádr, který má chuť pracovat a zlepšovat se. Šňůra bez vítězství je dlouhá, ale i to zvládneme společně zvrátit.“
Ukázalo mužstvo proti Vrchovině, že má chuť bojovat a vrátit se na vítěznou vlnu?
„Zápas mi dal naději do budoucna, rozhodně máme na čem stavět. Hráči velmi dobře plnili taktiku a zápasový plán. Viděl jsem týmový výkon, plný pozitivních věcí.“
Váš výkon asi hodně ovlivnil i krátký čas na přípravu...
„Je to tak. Na přípravu jsme měli všeho všudy jeden a půl dne. I to mělo na náš výkon vliv. Nechci ale zůstávat jen u frází.“
Víte, na čem musíte zapracovat?
„Rozhodně musíme zapracovat na zlepšení ofenzivních i defenzivních standardek a kvalitě v zakončení. Tyto aspekty hry nám v utkání dělaly velký problém. Všichni jsme věděli, kde je síla Vrchoviny, přesto jsme nedokázali dobře a včas reagovat a ze zmíněných standardek jsme dostali obě branky.“
Mohl hrát roli i špatný stav hřiště?
„Nezáleží na kvalitě hřiště nebo na umístění soupeře v tabulce. Na to se nechci vymlouvat. Terén nebyl ideální, ale my chceme bodovat v každém zápase. Dobře jsme kontrolovali hru, líbila se mi naše hra ve středu pole. Je škoda, že jsme naše šance nedokázali dohrát. Já jsem viděl zápas, který jsme si zasloužili vyhrát nehledě na stav hřiště. Tím ale nechci brát kredit domácím. Vydřeli si vítězství a tímto jim gratuluji. My se teď budeme soustředit na další utkání, která chceme zlomit v náš prospěch.“
Čili jakou Hlubinu uvidíme v dalších zápasech?
„Chci, aby byli naši hráči nadržení na fotbal a hnalo nás to k úspěchům. V zápase s Vrchovinou jsme možná byli přemotivovaní, což nám bohužel v určitých fázích utkání uškodilo. Ale není problém ubrat. Horší by to bylo opačně.“