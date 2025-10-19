Předplatné

Majer: Odjíždím jako zpráskaný pes. Matouškova červená? S koučem nesouhlasí Ševčík

Jiří Fejgl
Chance Liga
Byl to jeden z klíčových momentů - to jednoznačně. Mladá Boleslav hrála v Pardubicích už od 16. minuty v oslabení. Do útrob stadionu se musel vydat Filip Matoušek po zákroku na Abdullahiho Tanka. I proto hostující fotbalisté nakonec padli 1:2. Trenér Aleš Majer situaci nesl těžce. Co je však zajímavé? Michal Ševčík, boleslavský střelec, s ním nesouhlasil.

Vojtěch Sychra vyslal pohotový pas směrem dopředu, mladoboleslavská defenziva byla při presinku „nalezlá“ na půlce Pardubic. Proto se za ní otevřel prostor, kterého využil k náběhu sprinter Abdullahi Tanko.

Sychra toho využil a útočník pádil na bránu. Zasáhl však Filip Matoušek, který ho zastavil. Červená karta. Na první pohled jasná.

S tím však nesouzněl hostující trenér Aleš Majer. „Odjíždím jako zpráskaný pes. A není to v sezoně poprvé. Bylo tam několik situací, které zápas rozhodly, a všechny šly proti nám. Zajímalo by mě, jakou částí těla Matoušek fauloval,“ vykládal. „Vyčítat mu budu situaci, která tomu předcházela, měl se zachovat jinak. Ale červenou kartu bych z toho nedělal,“ pokračoval.

Ano, šlo spíše o zaklínění či pád na soupeře, jenže Matoušek prostě unikajícího soka zastavil, a proto zamezil jasné gólové šanci. 

Ostatně podobně to viděl i Michal Ševčík, sobotní mladoboleslavský střelec, který se v ročníku vyšvihl už na pět zásahů v deseti startech.

„Mrzí nás to, ale nemůžeme Matymu nic vyčítat. Do té situace se mohl dostat kdokoliv. Běžel jsem za ním asi deset metrů a viděl, že se tam brnkly o nohy. Pokud byl soupeř faulován při samostatném úniku, tak je to červená. Pochybuju, že by se k tomu VAR nevrátil. Pro mě je to uzavřená záležitost,“ uznal Ševčík.

Boleslav každopádně prohrou padla pod Pardubice, její atraktivní hra body nenosí.

