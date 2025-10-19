Janotka k odvolané penaltě: Rozhodnutí ze hřiště by mělo zůstat. Stoper Krčík zase pálil
Premiérové utkání pod novým koučem dotáhli k první remíze v sezoně. Karvinští fotbalisté, tentokrát už s Markem Jarolímem na lavičce, plichtili v atraktivním špílu s olomouckou Sigmou 1:1. Počtvrté v řadě za ně pálil ortodoxní stoper Dávid Krčík, s pěti góly už nejlepší střelec týmu. „Myslím si, že je jedno, kdo branky dává. My jsme šťastní, že góly dáme a jestli je vstřelím já, záložník nebo útočník? V podstatě je to jedno,“ zamyslel se slovenský obránce.
Ve Slezsku byli v očekávání. Co ukáže první zápas trenéra Marka Jarolíma, který teprve ve středu nahradil svého úspěšného předchůdce Martina Hyského? Otazníky zmizely rychle. Zvlášť do prvního poločasu nastoupila stará dobrá Karviná. Běhavá, kombinační, rychlá, agresivní a nepříjemná.
„Chtěl jsem, abych na tým působil klidně, abychom využili čas, a aby to nebylo jen tak, že se jede podle zajetých kolejí. Týmu jsme chtěli dát informace, které mu můžou pomoct,“ hlásil Jarolím.
I pro Sigmu byl hornický soupeř neznámou, vždyť ještě do poloviny týdne se Hanáci připravovali na rukopis kouče Hyského. „V momentě, kdy bylo potvrzené, že trenér Jarolím nastupuje ke Karviné, jsme se podívali na zápasy Jihlavy, kde jsme viděli podobné prvky hry. To znamená momenty z pohledu vyosení z obranné čtverky do trojky, invertovaného beka a tak dále,“ popisoval olomoucký trenér Tomáš Janotka.
„Spíše jsme tak řešili, kteří hráči budou hrát. Mysleli jsme si, že tvář zachovají stejnou, protože po dvou dnech ani není vhodné se najednou pokusit překopat týmové návyky. Bylo to i o tom, jak si kluci v konkrétních situacích poradí,“ doplnil třiačtyřicetiletý stratég.
Jeho protějšek Jarolím udělal oproti předchozímu utkání v Pardubicích dvě změny. Stopera Sahmkoua Camaru, jenž ještě nedávno laboroval s pochroumaným prstem na noze, zastoupil ve středu obrany Aboubacar Traore s tím, že doprava se posunul Jan Chytrý. Kapitán Jiří Fleišman pak nastoupil místo Jakuba Křišťana, přičemž do zálohy se vrátil Albert Labík.
Propíraný moment s Olomoucí zamával
Ve 40. minutě ale aktivní Karvinou ztrestal rychlonohý Ahmad Ghali. Ještě do pauzy mohla Olomouc odskočit do dvoubrankového vedení, jenže sudí Dalibor Černý původně nařízenou penaltu po přezkumu u videa odvolal. Ghaliho pád se mu zdál přehnaný.
„Můj názor je takový, že by mělo zůstat rozhodnutí ze hřiště. Poté, když to rozhodčí vidí dvacetkrát opakovaně, nedokáže posoudit intenzitu zákroku, přestože asi byla mírnější. V momentě, kdy tam dojde ke kontaktu, je to za mě prostě faul,“ komentoval ožehavou situaci Janotka.
„Beru to z pozice trenéra, který hájí zájmy svého týmu. Samozřejmě bych byl strašně rád, kdyby byla všechna rozhodnutí v náš prospěch,“ usmál se kouč Sigmy. „Pokud to rozhodčí vidí z bezprostřední blízkosti a pocitově v ten moment zapíská faul, myslím si, že by to tak už mělo zůstat. Něco jiného je, kdyby se tam ty nohy vyloženě nepotkaly.“
Propíraný moment s Olomoucí zamával. Sigma ještě do přestávky inkasovala, když se po Fleišmanově přímém kopu nejrychleji zorientoval ve vápně Dávid Krčík. Slovenský obránce se trefil ve čtvrtém utkání za sebou, dohromady zapsal už pátou branku. „Sám vnímám progres, který jsem udělal,“ pokývl stoper po remíze 1:1.
„Musím říct, se vším respektem k trenérům, kteří mě trénovali před Martinem Hyským, že měli jiný a odlišný styl hry. Neříkám, že mi nevyhovoval, ale i vy sami vidíte, že trenér Hyský to tady prostě změnil. Typologie hry, kterou mají trenéři Hyský nebo Jarolím, se mi líbí. Myslím si, že za nového trenéra budeme hrát podobný fotbal,“ doplnil Krčík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu