Útok Slavie je druhý v celé Evropě. Van Buren do základu, nebo jako žolík?

Není jen hrdinou prvního jarního kola, ale úkazem celé sezony. Mick van Buren patří mezi tři nejproduktivnější hráče soutěže a stává se tahounem hrozivé ofenzivy Slavie, která statisticky míří v celkové produktivitě daleko za sto vstřelených gólů v ročníku, a přirozeně taky větří titul. Prostřílí se Nizozemec do základní sestavy místo Stanislava Tecla, nebo v rozhodující fázi sezony zůstane jeho věrným zástupcem? Kouč Jindřich Trpišovský ladí statisticky druhý nejsilnější útok v Evropě…

Co spojuje Bayern Mnichov, Celtic Glasgow, Dinamo Záhřeb a taky Slavii? Hrnou to ve svých domácích soutěžích radlicí, přestože i občasná zakopnutí k tomu samozřejmě patří. Všechny týmy ale jedou na titul a počínají si v útoku bez slitování. Tu červenobílou mašinu posílil od zimy Mick van Buren, stal se novým pohonem už tak silného útoku.

Do něj kromě nizozemského útočníka patří mimo jiné i Ondřej Lingr, Peter Olayinka, dosluhující Stanislav Tecl, dál třeba ještě Václav Jurečka…

Složení ofenzivy je i z pohledu individuálních statistik ohromující, a ani nelze všechny střelce a nahrávače poskládat do jedné základní sestavy. Ostatně jako proti Jablonci, o to větší síla pak může přijít dodatečně z lavičky. Viz nástup Van Burena půl hodiny před koncem nedělního utkání. Gól, asistence, „druhá“ u další trefy.