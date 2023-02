Liga očima fanoušků: Trávník ve stavu polní cesty, posily na lavičce a MvB

Video se připravuje ... Jarní část FORTUNA:LIGY se rozběhla. Teda jarní... Zimní, lednová. Šílenost. Na Bohemce tak byli svědkem trávníku ve stavu polní cesty, přehlídky zraněných a také domácí výhry nad Teplicemi. Fanoušci Baníku opět zaplnili hostující sektor ve Zlíně, ale zrodila se jen remíza: „Tohle si nemůžeme dovolit." Sparťané se těšili na posily. Jenže ty usedly na lavičku. „Na co je teda kupovali?" V Plzni nepanikaří a ve Slavii tleskají MvB. Je tu opět tradiční Liga očima fanoušků.

SLAVIA PRAHA Velký návrat MvB. Kdo jiný je teď favorit? Do Edenu se konečně vrátil ligový fotbal a Slavia pokračovala tam, kde skončila na podzim. O další vysoké výhře rozhodl Mick van Buren. Když po hodině hry nastupoval na hřiště, byl jsem v příjemném šoku, jak hlasitých ovací se mu od fanoušků dostalo. Mick je nezklamal a během šesti minut parádně zavěsil a neméně krásně přihrál Lingrovi na třetí gól. Van Buren je ve Slavii sedmým rokem a asi nikdy nebyl mezi fanoušky populárnější než právě teď. Těžko mu to nepřát, když slyší, jak rozdává rozhovory v češtině. Před dvěma roky Slavia s Mickem prodloužila smlouvu do léta 2023 a málokdo to tehdy chápal. Od té doby si také za tým téměř nezahrál. Teď by naopak málokdo chápal, pokud by Slavia nechala Micka v létě odejít. Díky klopýtnutí Plzně je zpět tam, kam patří, tedy v čele ligy. V devíti domácích zápasech vstřelila 40 branek – víc než mají všichni ostatní za celých sedmnáct kol. Kdo jiný by měl být největším favoritem na titul? Ondřej Kreml. 39 let, vědecký pracovník Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - Jablonec 5:1. Gólová show ve druhé půli, Pražané vedou ligu

SPARTA PRAHA K čemu jsou posily na lavičce? Nadržen, po dlouhé fotbalové přestávce, těšil jsem se na Spartičku. Nápovědou mohl být přípravný zápas s Norimberkem, který nebyl sice měřítkem, ale ukázal, že posily, zejména Kairinen, by mohly být přínosem. Fin však v záloze, která byla v prvním poločase neviditelná, nejistá a chybující, chyběl. Sadílkovo jméno jsem slyšel poprvé v polovině druhého poločasu, když házel aut. Druhá půle byla zase bez útoku: Kuchta se vytratil a Čvančara byl odnesen ze hřiště. Ke hře samotné: pomalý přechod do útoku, nepřesné přihrávky a prohrané skoro všechny osobní souboje. Přesnou přihrávku hlavou bych býval oslavil sklenkou sektu. Kapitola sama pro sebe byl rozhodčí Zelinka, který sice neovlivnil výsledek, ale hru ano. Kdyby již v prvním poločasu udělil žlutou za stálé držení a dvojitého nelsona na Čvančaru ve druhém, s následným zraněním, nemusel by být náš hráč odvezen do nemocnice. Za domácí úkol si dejme nechat pořádně rozehrát LK 37 a zamyslet se nad tím, proč jsme kupovali hráče, když sedí na lavici, a hra se nedaří. Miloš Kolář. 71 let, fotbalový důchodce Video se připravuje ... SESTŘIH: Olomouc - Sparta 1:1. Hosty od výhry dělila tyč v závěrečné tutovce

VIKTORIA PLZEŇ Naší hrou se zahřát fakt nešlo Leden, na Viktorce se zahřejem. Slogan, který lákal do ochozů Štruncových sadů na utkání s Hradcem Králové. No, nějak se to nepovedlo. Zahřát se naší hrou opravdu nešlo, tenhle zápas se prostě vůbec nepovedl. Je vidět, že ne všichni v našem kádru jsou v optimální pohodě. Začátek dobrý, branku jsme dali a i další šance jsme si vytvářeli. Ale všechno jsme zahazovali a zahazovali, takže trpělivá hra soupeře slavila úspěch. Třeba po druhém gólu Hradce bylo na hřišti vidět, kdo za to dostal od brankáře Jindřicha Staňka velký fičák. Nevadí, jede se dál. Protivníci také nebudou neomylní, ukázalo se to hned po startu – viz remíza Sparty v Olomouci. U nás to vidím, že noví hráči určitě přinesou do hry oživení a ti stávající budou mít v zádech konkurenci, která je donutí buď šlapat, nebo leštit lavičku. A to asi nebude chtít nikdo. Čest královně Viktorce, celý covid už je snad z Česka pryč! Kovi. 55 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... SESTŘIH: Plzeň - Hradec Králové 1:2. Šok na úvod, Votroci obratem vyloupili mistra

BANÍK OSTRAVA Body jako ve Zlíně ztrácet nemůžeme Výsledky i hra v přípravě napovídaly tomu, že bychom měli stoupat tabulkou vzhůru. Důležité bylo, že se podařilo udržet Srdjana Plavšiče i pro jarní část. Kéž by zůstal i na delší dobu… Setrval i pro nás velmi důležitý Ladislav Almási, který je ovšem bohužel poslední dobou více zraněný než k dispozici. Utkání ve Zlíně je pro nás vždy atraktivní, ať už z pohledu fanoušků, kterých do Zlína přijede vždy nejen plný sektor, nebo taky proto, že za domácí nastupuje spoustu bývalých hráčů FCB. Například bojovnost Martina Filla by se nám i dnes hodila. To vše tentokrát umocněno trenérem Pavlem Vrbou v barvách Zlína – jemu přeji do budoucna jen to nejlepší. První poločas jsme prospali, byli jsme nejistí v rozehrávce a pomalí. Druhý to bylo o něco lepší, přesto to stačilo na pouhou remízu. Předvedená hra odpovídala prvnímu kolu po zimní pauze, ale když to shrnu, neproměnili jsme čtyři velké šance a na to také doplatili. Ztratili jsme dva body, a pokud chceme být v top šestce, musíme takové zápasy vyhrávat. Snad se povedou tři body v Teplicích… David Liveč. 41 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... SESTŘIH: Zlín - Baník 1:1. Vrba začal remízou, v závěru zazářil Rakovan