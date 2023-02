Sáček skončil ve Spartě a podepsal v Polsku: Nejtěžší přestup, líčí manažer

Po letech opouští Letnou a poprvé si vyzkouší zahraniční angažmá. Michal Sáček se po podzimní části první ligy nevešel do kádru pražské Sparty a přestoupil do Jagiellonie Bialystok. V patnáctém týmu nejvyšší polské soutěže se sejde s dalšími Čechy Martinem Pospíšilem a Tomášem Přikrylem. „Je to trochu zvláštní pocit, protože jsem byl dlouho ve Spartě," prohodil Sáček.

26letý záložník podepsal v novém působišti smlouvu na dva a půl roku. „Nebylo to snadné. Toto je jeden z nejtěžších přesunů do Jagellonska během mého funkčního období," líčil pro klubový web sportovní ředitel Łukasz Masłowski. „Bylo to dáno vysokou kvalitou hráče a zájmem o jeho služby ze strany ostatních týmů," dodal.

Sáček na podzim odehrál za Spartu pět ligových zápasů, čtyřikrát naskočil o soutěž níž za rezervu pražského celku. V zimní přípravě se pak nedostal do nominace na herní soustředění ve Španělsku.

„Jsem velmi rád, že se Michal nakonec rozhodl přestoupit do Jagellonie. Tento pohyb ukazuje, že nemáme v úmyslu složit zbraně, právě naopak," pravil odhodlaně sportovní ředitel polského klubu. Bialystok nevyhrál v polské lize už sedm utkání za sebou a od první sestupové pozice ho dělí dva body.

Sáček nastupoval za A-tým Sparty od jara 2016. „Tohle je můj první přestup. Jsem šťastný, nemůžu se dočkat, až budu hrát za Jagiellonii. Je to trochu zvláštní pocit, protože jsem byl dlouho ve Spartě, takže jak pro mě, tak pro přítelkyni je to velká změna. Přesto mě to velmi těší," prohlásil Sáček, někdejší mládežnický reprezentant.

Rodák z Hustopečí odehrál za Spartu 201 soutěžních utkání, v nichž dal tři góly. Největšího úspěchu s letenským celkem dosáhl v sezoně 2019/20, kdy s ním vyhrál domácí pohár.