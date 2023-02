Tomič: přestup do Slavie a hned jde hostovat. Kolik inkasuje Slovácko?

Michal Tomič má namířeno do Slavie • Michal Beránek / Sport

Michal Tomič přestupuje do Slavie, ale rovnou zamíří na hostování • Profimedia.cz

Dojednáno. Pokud Michal Tomič (23) v pátek projde v Praze zdravotní prohlídkou, stane se hráčem Slavie. Obránce ze Slovácka obratem pošle lídr FORTUNA:LIGY na hostování do Mladé Boleslavi. Přestupová suma? Podle serveru infotbal pět milionů korun. „Rozhodnutí je ve finální fázi, z naší strany už padlo,“ potvrdil pro iSport.cz Vítězslav Skopal, spolumajitel klubu z Uherského Hradiště.

Tomičovi tak nehrozí, že si na jaře nezahraje. Tento scénář by nastal, pokud by neprodloužil končící kontrakt se Slováckem a nedošlo by k dohodě se Slavií. Všechny strany měly zájem, aby se transfer stihl udělat před koncem přestupního okna.

Vzhledem k tomu, že Slavia akutně nepotřebuje řešit pozici krajního beka, našla Tomičovi hostování. Podle všeho posílí tým trenéra Pavla Hoftycha. Otázkou je, kdy mu bude reálně k dispozici. Bývalého hráče Žiliny a mládežnických výběrů italské Sampdorie Janov totiž trápilo na startu jarní části zranění, za Slovácko by v sobotu proti Českým Budějovicím ani hrát nemohl.

Mladou Boleslav čeká v neděli duel na Spartě…

Slovácko za pravého obránce nebude hledat náhradu, vystačí si s vlastními zdroji. Jedničkou na tuto pozici je Petr Reinberk, zaskočit může Vlasij Sinjavskij. Navíc se dá očekávat, že kouč Martin Svědík bude častěji využívat systém se třemi stopery, neboť už se dotrénoval Tomáš Břečka.