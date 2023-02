Dufek o byznysu se Slavií i zeti Kuchtovi: O schůzce v Edenu nevěděl

Byly časy, kdy zásoboval Spartu. Jenže teď je exkluzivním dodavatelem rivalské Slavie. „Je mezi námi taková větší důvěra,“ říká spolumajitel a prezident mladoboleslavského klubu Josef Dufek. Loni v létě to však s jedním hráčem nevyšlo, i když nebyl „jeho“. Tedy vlastně byl… Dufkův zeť Jan Kuchta nevyslyšel jeho přání vrátit se do Edenu a šel z Lokomotivu Moskva hostovat právě na Letnou. „V první fázi jsem to absolutně nechápal. Pochopil jsem až časem – a stoprocentně,“ tvrdí Dufek před nedělním zápasem na Spartě v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. V zamčené části najdete další detaily ohledně třaskavého přesunu, po němž to Kuchta od slávistů pořádně slízl.

Zhruba 110 milionů. Tolik Mladá Boleslav vydělala díky frekventované přestupové dálnici vedoucí do pražských Vršovic. „Není to úplně mimo realitu,“ usmívá se Dufek. Dobrý byznys to však podle něho je i pro Slavii. „Z pěti hráčů, kteří tam přišli, jednoho prodají například za sto padesát nebo dvě stě milionů,“ počítá.

Čím to, že jste dříve víc hráčů poskytovali Spartě, a v poslední době se to tak razantně otočilo ke Slavii?

„Naši hráči momentálně odpovídají jejím představám, typologicky asi vyhovují hlavně vidění pana Trpišovského a jeho realizačního týmu. Jsou to rychlé fotbalové typy ve správném věku kolem dvaceti třiadvaceti let. Aby byli připraveni na jiný tlak, který ve Slavii nebo ve Spartě, kam odcházeli naši hráči dříve, je. Slavia také nyní umí nabídnout velmi zajímavé finanční ohodnocení, máme velmi korektní a nadstandardní spolupráci. Je mezi námi, řekl bych, taková větší důvěra, protože je vidět, že hodně kluků od nás se ve Slavii uplatňuje a uplatní. Jsem přesvědčen, že i Dan Fila, až se trošku vylíže ze svých zdravotních šrámů, ještě ukáže, že je útočník par excellence. Jsem si jistý, že taky David Pech stoprocentně naplní svůj potenciál. Je mladý, bude mu jednadvacet, má v sobě všechno, co Slavia vyžaduje: fotbalovost, rychlost, dynamiku. To je dnes základ.“

A pokud jde o Spartu?

„U ní je vidět, že nyní jde spíš cestou kombinace odchovanců s větším množstvím hráčů z jiných zemí. Se Spartou třeba úplně nejsme schopni některé věci dotáhnout. Jsou hráči, o které má zájem, ale k dohodě prostě nedojde. Řekl bych, že ze Slavie častokrát cítíme hodně silný tah na bránu. Ale taky váháme, i my potřebujeme mít v kádru kvalitu, a ne ho pořád ve velkém měnit. Chceme taky hrát na horních příčkách.“

Proč to vůbec nefunguje s Plzní? Je to jen otázka peněz?

„Myslím, že je to plzeňskou přestupovou strategií. Hodně hráčů získává na konci smluv, po česko-slovenské cestě, kterou byla nejúspěšnější, začala angažovat dost cizinců. A s hráči hodně obchoduje, když sama někoho chce, nějakého tam pošlou a zbytek doplatí. I v tomhle případě, co není, může být. Ale je pravda, že v posledních letech jsme žádná konkrétní jednání nevedli.“

Nejvíce jste se prý bránil odchodům Davida Juráska a Davida Pecha, je to tak?

„Je to tak, protože