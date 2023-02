Tvrdík fandil v kleci i s Bořilem. Výběh divokých fanoušků, vzkázali slávisté

Hlavní téma očekávaného souboje Pardubice - Slavia? Kromě slavnostního otevření nového stadionu Východočechů se hodně řešil i sektor pro hostující fanoušky, který už během týdne vyvolal veliký rozruch. Šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík dodržel své slovo a vydal se sledovat zápas mezi příznivce „sešívaných“. Ti si připravili i několik choreografií, kde dali najevo, co si o nově vzniklé „kleci“ myslí…

Ještě zhruba deset minut před začátkem utkání byl předseda slávistického představenstva na hřišti, kde sledoval rozcvičku svého týmu. Když se ale začalo hrát, už se Tvrdík přesunul do slávistického kotle. Tam ho mimo jiné doprovodil i obránce Jan Bořil, který je stále mimo zápasovou nominaci.

Příznivci Pražanů se v nové aréně prezentovali transparentem s nápisem „Výběh divokých fanoušků“, později rozbalili choreo „ZOO Slavia“. Zkrátka prostý vzkaz, že podmínky v jejich sektoru by se hodily spíš do jiného prostředí… Tvrdík se zapojoval i do dění v kotli, při jednom z tradičních pokřiků se například otočil zády ke hřišti.

Prohlédněte si v GALERII, jak Jaroslav Tvrdík sledoval utkání v Pardubicích:

Šéf Slavie se kriticky vyjadřoval už v minulých dnech, prostor pro fanoušky hostů označil za smutný a nedůstojný. „Zákazy, klece, těžkooděnci, to není řešení. Chceme fotbal jako nejpopulárnější český sport,“ napsal na Twitteru.

Pardubice si před výkopem užily slavnostní ceremoniál, náladu pak ovšem trochu zchladila proměněná penalta Václava Jurečky. Jeden z domácích fanoušků vylezl na střechu nad kotlem Východočechů, po necelých deseti minutách ho ochranka sundala dolů.

Přestavba stadionu Arnošta Košťála, vybudovaného v letech 1930 až 1931, začala předloni v prosinci. Práce na rekonstrukci stály město celkem 424 milionů korun. Nově má aréna parametry pro utkání nejvyšší soutěže, vedle je tréninková plocha pro fotbalisty i jiné sportovce. Kapacita je 4620 diváků, zápas se Slavií se vyprodal.

