Trpišovský o Ousouovi: Bizarní. Tvrdík v kotli? Dělejme pro fanoušky víc

„V první řadě chci Pardubicím pogratulovat ke stadionu. Klub si to zaslouží, jde o novinku v českém fotbale, což je jen dobře. Byl jsem tady naposledy někdy před dvaceti lety na zápase s Xaverovem. Skončilo to remízou 2:2, jednu z branek dával Zdenda Houštecký, který jinak branky skoro nestřílel. Za Pardubice hrál Martin Třasák, náš kondiční trenér. Taky jsem sem jezdil za Martinem Svědíkem, když byly Pardubice ve třetí lize. Teď to tady vypadá úplně jinak. Je to druhá nejlepší zpráva po té, že jsme vyhráli. Jinak moc pozitiv z našeho výkonu nemám. V úvodu jsme přežili šanci domácích, pak jsme se dostali do několika zajímavých pozic. Šli jsme do vedení z penalty. Od té chvíle se náš výkon zlepšil. Po pauze jsme ale šli zase dolů. Domácí se vysunuli hodně nahoru, dostávali jsme se pod tlak, ztratili jsme střed hřiště. Měli jsme několik brejkových situací, jenže jsme je řešili špatně. Proto to byl těžký duel až do posledních chvil. V samém konci jsme se nechali vyloučit, o to víc to bylo těžší. Domácí chci pochválit za výkon, hráči ve středu zálohy předvedli výborné výkony, především Hlavatý. Z naší strany mně chyběla větší kvalita.“

Prakticky od úvodu byly Pardubice nebezpečné. Byl problém pouze ve hře středové řady, nebo máte výhrady i defenzivní čtveřici?

„V obraně jsme nebyli dobří, nedůslední, pozdě jsme dostupovali soupeře. Pardubice navázaly na výkon z Liberce. Soupeři svědčil otevřený prostor ve středu. Za stavu 1:0 jsme se nechtěli probránit ke konci. Bohužel po zbytečných ztrátách jsme Pardubicím nabízeli brejkové situace. Ovšem i my jsme tam měli nedotažené akce. Kdyby svoje možnosti proměnil Van Buren nebo Olayinka, mohli jsme být více v klidu.“

Už v 56. minutě jste sáhl do sestavy trojitým střídáním. Mělo to vůbec efekt?

„Nechytili jsme začátek druhého poločasu, neudrželi jsme se na míči, proto jsme do toho šli. Chtěli jsme dostat do hry brejkového Matěje Juráska, být více na balonu a zvýšit důraz ve středu hřiště. Chtěli jsme do boje poslat typologicky jiné hráče, ale přiznávám, že obraz hry se moc nezměnil.“

Pardubice měly obrovskou šanci Limou, Hlavatý nastřelil tyč. Byly to pro vás hororové okamžiky?

„Ano, byly to nervy. Svoji roli sehrál plný dům a skvělá atmosféra. Říkali jsme si už před zápasem, že kulisa může otočit kormidlo zápasu někam jinam, v náš neprospěch. Problém byl ale zejména v naší hře. Výkon v poli nebyl dobrý, na druhou stranu jsme se dostali k spoustě nebezpečných situací ve vápně. Nicméně při Limově šanci nás zachránil Ondra Kolář. Musíme se na tu situaci podívat. Šlo o náběh z druhé vlny, Santos nedosáhl na přihrávku...“

Byla brzká penalta darem z nebes?

„Vůbec jsem netušil, že rozhodčí něco řeší. V tu chvíli jsem si myslel, že je někdo zraněný.“

Velmi zvláštně se nechal vyloučit Aiham Ousou, kdy po ošetření vběhl bez souhlasu pomezního rozhodčího na trávník. Budete s ním mít pohovor?

„Jo, byl vyloučený za vběhnutí bez povolení lajnového. Vůbec jsem netušil, že jsme schopní na této úrovni něco takového předvést. Byla to bizarní situace. Zničehonic jsme dohrávali v deseti. Ogbu? Otevírá se mu pozice pro příští týden. Ale ještě uvidíme. V úvahu připadá Kačaraba, Kričfaluši. Dnes byl Igoh připravený. Kdyby se nám závěr nezkomplikoval, možná šel na hřiště už dnes coby střídající hráč. S výhledem na Brno se ještě musíme poradit.“

Celý zápas strávil v kotli Jaroslav Tvrdík. Už vám sdělil svoje dojmy?

„Před zápasem jsem mu říkal, že bude mít blbý výhled a z fotbalu moc mít nebude, což mně po utkání potvrdil… Možná jde o návod pro jiné lidi, aby si to na vlastní kůži vyzkoušeli a posoudili, zda jsou takové věci nutné. Nechci se moc pouštět do hodnocení našeho (hostujícího) sektoru. Řeknu to jen v krátkosti: važme si lidí, kteří chodí na fotbal, a zkusme pro ně dělat víc.“

Byla „klec pro fanoušky“ tématem v kabině?

(chvilku přemýšlí) „Předně jsem opravdu rád, že v Pardubicích je nový stadion. Nechci, aby sektorové téma přebilo to hlavní. Nicméně je to téma i pro ostatní stadiony v Česku. Oproti Slovensku a dalším okolním zemím jsme pozadu. Ani nevím, jak to všechno vzniklo. Není to dobře. Když se podívám na ostatní stadiony, kolik chodí lidí… A teď si vezměte, že jedete na cizí stadion, něco stojí vstupenka, benzin, je zima. V Česku bojujeme o každého fanouška, není samozřejmost vzít na fotbal celou rodinu. Obdivujeme kulisu v bundeslize, ale občas tam vidím celkem nudné zápasy, jenže atmosféra udělá obrovskou pozitivní službu. U nás je plno zápasů zajímavých, ale na stadionech nejsou lidi… Nevím, kdo věci okolo hostujících fanoušků může ovlivnit. Všechno nám hrozně dlouho trvá. V jiných zemích si poradili, my musíme taky.“

Jen na lavičce zůstal Christor Zaiferis. Blíží se jeho nasazení do akce?

„Byl s námi jen proto, aby viděl chod týmu. Jinak má úplně jiný program. Vůbec jsme neuvažovali, že by hrál, ale měli jsme jedno místo na lavičce volné. Dva dny vypadal na tréninku hodně dobře, další dva zase hůř. Ještě není ve stavu, kdy by mohl nastoupit. Každopádně je to obrovský talent, velká naděje, ale berme v potaz, že je stále teenager. Má za sebou první sezonu mezi dospělými. Nechceme nic uspěchat, každopádně to bude skvělý hráč. V dohledné době by mohl být připravený jako střídající.“