Hapalovy vzpomínky: Baník jako Marseille. Hlad soupeře chválil i Jarošík

Snajpr André-Pierre Gignac se radoval z hattricku, trefil se i Loic Rémy či Gabriel Heinze, asistoval André Ayew, v obraně exceloval César Azpilicueta, kasu zavřel Steve Mandanda...

Tato známá jména probleskla hlavou v sobotu odpoledne Pavlu Hapalovi při pohledu na to, jak jeho hoši demolují Stínadla. Po dvanácti letech si však trenér vychutnal opačný pocit, než když Olympique drtil Žilinu.

Tleskal hezkým gólům, hecoval mančaft, pochvaloval si smrtící brejky. Ale až po hodině hry, v úvodních šedesáti minutách nepůsobili hosté vůbec dobře.

„Byla to dřina. Nádherný výsledek, ale netvořil se jednoduše,“ věděl Hapal.

Než to Slezané díky efektivnímu duu Jiří Klíma, Cadu naplno rozbalili, museli děkovat brankáři Janu Laštůvkovi a stoperu Karlu Pojeznému, do té doby nejlepším mužům na place.

„Největší rozdíl byl v chování ve vápně. Soupeř dohrává do prázdné, zatímco my to z ještě větších příležitostí pomalu ani nedohrajeme do pořádného zakončení,“ litoval kouč Teplic Jiří Jarošík.

Teplice - Baník: Lischka zavřel zadní a navýšil debakl domácích, 0:5 Video se připravuje ...

Zní to drsně, ale duel snad ani nemohl dopadnout jinak. Stačí se podívat na sestavy včetně laviček. Kvalita byla neporovnatelná, Ostravští neoslabovali ani střídáními, kdežto Severočechům chyběl Abdallah Gning, Filip Žák (dohromady nasbírala útočná dvojice v sezoně 13+3), Richard Jukl, Tomáš Vondrášek, Jan Shejbal, Daniel Fila...

„Na Teplice strašně moc absencí,“ hlesl Jarošík, jenž byl donucen poprvé v životě poslat do základní sestavy Tadeáše Vachouška a Nemanju Mičeviče.

Pro Baník šlo o utkání plné premiér. První čisté konto pod Hapalem, stejně tak první venkovní výhra. Poprvé se v nejvyšší soutěži střelecky prosadil Jiří Boula, poprvé v sezoně se trefil David Lischka i Cadu. V kase na Bazalech to pěkně zacinká.

Možná jen škoda, že odchovanci Matěj Šín s Petrem Jaroněm šli do hry až v 87. minutě za stavu 4:0, což úplně nekoresponduje s plány o omlazení talentovanými odchovanci. Na druhou stranu, Hapal výrazně snížil věkový průměr zahajovací jedenáctky už tím, že oproti mači ve Zlíně nasadil místo zkušených Jiřího Fleišmana a Nemanji Kuzmanoviče o šestnáct, respektive deset let mladšího Eldara Šehiče a Davida Buchtu.

„Jsem rád, že Baník se za stavu 2:0 nebo 3:0 nezatáhl. My jsme mu potom sice šance nabídli, ale oni furt hráli a dali pět gólů. Musím je pochválit za to, že i české mužstvo umí být pořád hladové po gólech,“ vyseknul Jarošík sympaticky poklonu soupeři, který mu v tabulce odskočil do klidnějších pater.

Pokud FCB příště doma zdolá Jablonec, může reálně přemýšlet o top čtyřce. Teplice čeká životně důležitý zápas ve Zlíně. Už s oporou Gningem.