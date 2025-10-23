Předplatné

ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0. Vodní bitva pokračuje. Hřiště je silně podmáčené

V Rijece se pokračuje, pomohly fény. Dohraje se? • Zdroj: isport.tv
Těžký terén v Rijece poznal i Veljko Birmančevič
Jan Kuchta se snaží získat míč na podmáčeném hřišti v Rijece
V Rijece dělali vše, aby se začalo hrát
V Rijece dělali vše, aby se zase začalo hrát
V Rijece dělali vše, aby se zase začalo hrát
Duel Rijeky se Spartou byl přerušen kvůli počasí
Konferenční liga
Utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a pražské Sparty bylo za stavu 0:0 ve 12. minutě kvůli hustému dešti přerušeno. Hřiště bylo výrazně podmáčené. Domácí tým označil pažit za způsobilý, zatímco Letenští byli proti pokračování. Od 21 hodin se znovu začalo hrát, ale opět za vydatného deště... Sledujte ONLINE ze zápasu na iSportu.

Ve třetím největším chorvatském městě pršelo už v minulých dnech, silný déšť byl i dnes dopoledne. Zhruba hodinu před výkopem se znovu spustil liják, který neustal ani na začátku zápasu. Prakticky celá hrací plocha se ocitla pod vodou a kombinační fotbal se vůbec nedal hrát. Ve 12. minutě hlavní sudí Robert Jones duel přerušil a týmy odešly do kabin.

Hlavní sudí rozhodl, že se bude pokračovat od 21 hodin, ale opět se silně rozpršelo.

Sparta mohla skórovat v šesté minutě, kdy Birmančevič překonal vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout. Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty ale akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.

