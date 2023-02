Co ukázala Sparta: finský hit, výhra, ale… Herní bída i chaos v obraně

Video se připravuje ... Vystřelte z Aurory, silná Sparta je tu? Ale kdeže, byť k této myšlence výsledek nedělního mače s Mladou Boleslaví (4:1) může svádět. Byla by lichá. Letenští znovu po týdnu vystavili syrovost v kombinaci, zabržděnost v tempu a vyloženě špatnou defenzivní práci. Příslibem je naopak velmi dobré entrée finského novice Kaana Kairinena. Co všechno zápas, jenž zatáhl oponu za 18. kolem FORTUNA:LIGY, ukázal?

Výhra ano, výkonnostní glanc ani trochu Jasně, na první pohled to může vypadat jako čistá práce. Domácí triumf 4:1 nad Mladou Boleslaví. Čistá práce, odchod. Realita ale byla v neděli večer úplně jiná. Sparta ani ve svém druhém jarním startu herně nepřesvědčila. Její hra byla znovu příliš pomalá, příliš nepřesná, příliš málo napovídající o tom, jak by se tým chtěl vlastně prezentovat. „Samozřejmě jsme zároveň chtěli odehrát i dobré utkání, ale nejdůležitější je výsledek. Na můj vkus podstupujeme spoustu soubojů. Stopeři musí chodit často do vzduchu, hra se pak hodně přelévá. Musíme být lepší v práci s míčem a trochu se dostat ze soubojového rytmu utkání,“ prohlásil kouč Brian Priske. Sparta - Mladá Boleslav: Senzační start a famózní trefa! Tomič bombou otevírá skóre, 0:1 Video se připravuje ...

Finské entrée na jedničku Jak by to vypadalo, kdyby na úvod ligového jara dostal alespoň nějakou minutáž? To už se nedozvíme, Spartu ale minimálně červíček hlodat může. Trenér Priske na Hané Kaana Kairinena vůbec nevyužil, finský reprezentant celý mač proseděl mezi náhradníky. Proti Mladé Boleslavi už byl v základní sestavě a proměnil se v motor, který dotlačil letenskou partu k životně důležitým třem bodům. Přes Seveřana se valila většina domácích akcí, Kairinen osvědčil přehled, kvalitní práci s míčem i schopnost hru kolmicí zrychlit. Navíc dal i důležitý gól na 1:1. „Jeho přednosti myslím všichni vidí. Ve středu pole dokáže zrychlovat hru, rozděluje míče na obě strany. Navíc má skvělou orientaci. Zahrál na vysoké úrovni, ale jsem si jistý, že může stále růst,“ prohlásil Priske. Sparta - Mladá Boleslav: Kairinen ranou zpoza vápna hned srovnává na 1:1 Video se připravuje ...

Defenziva jako shluk chaosu Ano, vypadli Asger Sörensen s Martinem Vitíkem. Tedy dvě třetiny standardní obranné linie Sparty. To může posloužit jako polehčující okolnost, nikoli však jako omluva pro defenzivní mizérii, kterou Pražané proti Mladé Boleslavi předvedli. Hlavně v prvním poločase bylo do očí bijící, jak zranitelně favorit působil. Hráči couvali od svých soupeřů, dopřávali jim moře prostoru. Být mladoboleslavští trochu šikovnější, domů si zákonitě museli odvézt nějaké body. „Vzadu jsme měli dva nové hráče, bylo to složité. Jsem ale rád, že se z toho kluci oklepali, Krejčí a Vydra postupně nabrali jistotu a zvládli to," prohlásil Priske. Dlouhodobě se ale takto bránit nedá. Tedy v případě, že chce být Sparta úspěšná. Sparta - Mladá Boleslav: Žitný v tutovce před Kovářem! Ale brankář vytáhl top zákrok

Tomič: Přestup, hostování, gól, penalta Bylo to všechno dost rychlé. Michal Tomič v pátek absolvoval zdravotní prohlídku ve Slavii a hned se stěhoval na hostování zase o kus dál. V neděli už naskočil v základní jedenáctce proti Spartě, přitom v týdnu se ještě dostával z drobného zranění ve Slovácku. „Chtěl jsem, aby hrál hned, ale trochu se bránil, byl nejistý,“ přiznal trenér Pavel Hoftych. Nakonec třiadvacetiletého beka přemluvil a novic v kádru se po třech minutách radoval na Letné z premiérové trefy ve středočeském klubu. „Jsem rád, že jsem dal gól, ale má trpkou příchuť, protože jsme prohráli,“ zhodnotil. K obratu Pražanů pomohl nakonec právě i Tomič. V šestnáctce fauloval Lukáše Haraslína a penaltu proměnil Ladislav Krejčí. „Moje chyba, ten gól jde jasně za mnou.“ Sparta - Mladá Boleslav: Tomič složil Haraslína, po zásahu VAR penalta pro domácí! Video se připravuje ...