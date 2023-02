Tomič: Slavia, Boleslav, penalta i gól. Aspoň něco Slovácko vydělalo, řekl

Panečku, to byl fofr. Přitom ještě v týdnu nevěděl, co s ním vlastně bude. Michal Tomič měl před sebou dva scénáře – buď bleskový přestup do Slavie, nebo pět měsíců bez fotbalu a pak odchod zadarmo. Zvrat nastal v pátek. Tehdy ještě obránce Slovácka uspěl v Praze na zdravotní prohlídce, podepsal smlouvu a za 48 hodin už hrál ligový zápas. Ale v dresu Mladé Boleslavi. „Tak rychlý spád událostí jsem zažil poprvé,“ soukal ze sebe po nedělní prohře 1:4 se Spartou.