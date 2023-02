Super trefa Kopice. Po prohře s Hradcem jsme museli zabrat, říká

Kousek za šestnáctkou se po rohu opřel do balonu placírkou a vstřelil jeden ze svých nejhezčích gólů v kariéře. Rána Jana Kopice brnkla o tyč a zapadla do horního rohu Berkovcovy brány. Byla vítězná. „Točilo se to hezky,“ pochvaloval si plzeňský záložník svou druhou trefu v sezoně.

Cítil jste hned, že z toho bude takový parádní zásah?

„Věřil jsem, že na míč gólman nedosáhne. Natahoval se dobře, ale dá se říct, že jsem ho trefil ideálně. Několik gólů zpoza šestnáctky už jsem dal, ale víc jich střílím ve vápně. Asi jako každý hráč.“

Bylo těžké otočit v Brně výsledek z 0:1 na 3:1?

„Soupeř dal gól, ale pak jsme otěže zápasu přebrali. Hodně jsme domácí zatlačili, hráli třicet metrů od vlastní branky. Bohužel nám v prvním poločase moc nešly centry ze stran. Strašně málo jsme jich dostali do vápna. Ale žádná panika o přestávce nebyla. Věděli jsme, že máme převahu a věřili jsme, že tam něco vyplave a odrazí se k nám. To se potvrdilo u vyrovnávacího gólu Buchiče. Odrazilo se mu to na penaltu a on i s troškou štěstí prostřelil chumel hráčů. To byl důležitý moment.“

Vidíte zlom v neuznaném gólu soupeře a vaší rychlé reakci na 1:1?

„Samozřejmě. Během minuty to bylo 1:1 namísto 0:2. Pořád zbývalo třicet minut do konce na vítězný gól, který jsme nakonec dali. Terén byl těžký, taky se dva hráči zranili. Hřiště se časem strašně rozkopalo, bylo měkké. Balony různě skákaly. Naštěstí jsme skóre otočili. Domácí sice dohrávali v deseti, ale může přijít standardka nebo někdo trefí hezký gól. Pořád musíte mít obavy.“

Bylo to hlavně o trpělivosti?

„Dá se to tak říct. Taky to chtělo víc agresivity v zakončení. Brno bylo zalezlé, mělo vzadu spoustu hráčů. Tři čtyři střely nám zblokovali.“

Bylo klíčové takhle zareagovat na neúspěch s Hradcem Králové?

„Určitě. Už se nám nepovedla poslední dvě kola na podzim. I do jara jsme vstoupili špatně. Nečekali jsme, že prohrajeme doma s Hradcem. Do Brna jsme jeli pro tři body a konečně se trošku zvednout. Doufám, že jsme najeli na vítěznou vlnu. Teď to musíme potvrdit v dalším zápase.“