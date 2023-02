Kolářovo vzkříšení: Slavii zase drží a je výš než Staněk. Teď trpí Mandous

Zatím poslední kapitola jeho kariéry by se mohla jmenovat „Vzkříšení“. Na Ondřeje Koláře by to sedělo. Před necelými dvěma lety ho otřesné zranění zbavilo sebejistoty a málem vůbec celé perspektivy, chyboval. Teď už ale zase vévodí ligovým brankářským statistikám a do konce sezony může dosáhnout významného zápisu: probojovat se do historické desítky gólmanů podle vychytaných nul, na Petra Drobisze a Aleše Hrušku mu chybí sedm čistých kont.

Devět ligových zápasů v kuse jen koukal, jak chytá jeho kolega Aleš Mandous. Od začátku sezony až do konce září. Od října ale zajel Ondřej Kolář do brány, a už z ní nevylezl, taky devět utkání. A nedávno, v tom posledním v Pardubicích, vysloveně „začapal“ a vyšvihl se do čela ligových statistik.

„Ondra nás zachránil,“ prohlásil po výhře v Pardubicích kouč Jindřich Trpišovský. Nejde o žádné přehnané tvrzení, protože za stavu 1:0 pro hosty se domácí silně domáhali vyrovnání, a nebýt Kolářovy pravé nohy při šanci Limy, dočkali by se ho.

„Ten zákrok přišel v dobrý moment, jinak by se Pardubice dostaly na 1:1 a šly by do varu. Pak bychom měli velký problém udržet i ten bod,“ popisoval svůj dojem ze závěru těžkého utkání hrdina okamžiku.

Kolář se po tomto utkání vyhoupl