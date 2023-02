Hapal: Plavšič teď není top, ale dělá maximum. Čekáme na Almásiho

Čtyři venkovní body chtěl Baník potvrdit domácí výhrou nad Jabloncem. Jenže skvěle takticky připravený soupeř v kombinaci s nekvalitou Ostravských vedl k vítězství Severočechů 2:1. Pro Pavla Hapala, kouče Slezanů, to byla první ligová domácí ztráta od říjnového nástupu do funkce. Bude chtít ještě last minute posily? Jak to vypadá s marody? I na to trenér v sobotu odpovídal.

Nejdříve k zápasu. Jaký byl?

„Od začátku až do konce u nás byla velká dominance, co se týče držení míče. Ale bohužel jsme byli absolutně neplodní ve finální fázi a koncovce. Hanuš nemusel nic řešit, neměl tam žádný složitý zákrok. Měli jsme tři střely na bránu, ale vůbec si je nevybavuju... Převahu jsme měli velkou, ale zlobila nás koncovka. Soupeř nás potrestal z brejku a první gól jsme si dali vlastní. Snažili jsme se s tím něco udělat až do konce, dali jsme kontaktní gól, ale pak už nebyl čas výsledek otočit. Jsme zklamaní, ale aspoň víme, na čem pracovat. Hráči si musí uvědomit, že nás sice všichni pasovali do šestky, ale bude to chtít ještě hodně práce.“

Nechtělo to víc střílet po vzoru Srdjana Plavšiče?

„Střela mu vyšla nádherně, byl to krásný gól. Ale my jsme měli i jiné střely zpoza šestnáctky, které bohužel končily na tribuně. Nebyli jsme přesní. Ani centry jsme neměli kromě jednoho v první půli, kdy Jirka Klíma zakončoval, cílené.“

Čím to bylo? Terénem?

„To bych neřekl. Terény jsou komplikovanější všude a pro všechny stejné. Na to bych to nesváděl.“

A na to, že vám nevyhovují zápasy, ve kterých musíte tvořit a dobývat?

„Nám se to ale dařilo, já z toho nemám špatný pocit. Tvořili jsme si dost předfinálních stiuací, i když ne tentokrát ty finální. Jestliže máme s Jabloncem 73 procent držení míče, tak to už je dobré číslo. Akorát nám chyběla kvalita, přesnost a agresivita na posledních dvaceti nebo třiceti metrech. A každopádně jsme neměli inkasovat vlastní gól ze standardky a zbytečný gól z brejku, kde jsme propadli.“

U Hübschmanově trefy jste roh podcenili?

„Ne, bráníme to pořád stejně. Ještě jsem to neviděl, ale Lašty (Jan Laštůvka) by si ten balon prý normálně vzal. Spadl by mu do rukou, ale Jirka Klíma jej před ním nadzvedl a už s tím nešlo nic dělat. To je možná klíč k úspěchu v těchto zápasech, protože my se ze standardek neprosazujeme. Ze začátku jsme z nich góly dávali, teď se nějak nemůžeme prosadit.“

Řekl jste, že na umístění v první šestce to chce ještě hodně práce, na druhou stranu jste neustále opakoval, že kádr sílu má. Do konce přestupního období zbývají čtyři dny, posílíte ještě?

„Z mého pohledu ne. Tento výsledek nic neřekl o tom, jestli můžeme pomýšlet na vyšší umístění. Hráli jsme slušně, dobře, měli velkou převahu, ale nedali jsme góly. V Teplicích jsme dali gól z každé situace, předtím ve Zlíně jsme měli zase v poslední desetiminutovce tři tutovky. Neproměnili jsme. Je to o produktivitě. Máme na ni hráče, ale dneska to nevyšlo. Nechtěl bych z jednoho zápasu dělat nějaký závěr, mužstvo sílu má.“

A co odchody ven? Třeba hostování pro Daniela Smékala nebo Muhammeda Sanneha, když máte tři pravé beky a Cadua?

„Může se stát, že k tomu dojde. Ještě máme pár dní čas. Nejdřív jsme chtěli, aby byli všichni zdraví a připravení. Čekáme na Almásiho, Sanneh byl taky zraněný. Uvidíme.“

A je pro vás vůbec variantou Cadu na beku?

„Je, ale proti Jablonci podle mě odehrál Juroška vynikající zápas. Byl jedním z našich nejlepších hráčů, Kaloč taky odehrál skvělé utkání. Vyhodil sice v první půli jeden nebo dva balony, ale hrál s velkým nasazením, vyhrával osobní souboje. Juroška to stejné. Bylo by zbytečné dávat Cadua níž.“

Souhlasíte, že navzdory krásné brance zatím Srdjan Plavšič na jaře není v top formě?

„Top to není, ale dal gól a minule na něj nahrál. V tomto týdnu začal trénovat až dva dny před zápasem, protože měl teplotu a bral antibiotika. Byl nemocný, musíme k tomu přihlédnout. V dané chvíli asi udělal maximum, je to pro nás velice důležitý hráč.“

Netrápí vás chyby v obraně?

„Určitě jsme tam tentokrát nebyli důrazní. Hned při první situaci střílel Sejk vedle brány, bylo tam nějaké nedorozumění. Ale jinak tam nebylo moc fatálních chyb. Musím se ještě podívat, kde jsme propadli u druhého gólu, že se dva hráči dostali za nás, ale jinak nemám špatný pocit z defenzivy.“

Doma se Baníku v této sezoně ukrutně nedaří. Dá se z toho něco vyvodit?

„Vy to berete komplexně, ale my předtím třikrát doma vyhráli. A zvítězit doma čtyřikrát nebo pětkrát v řadě není vůbec jednoduché. Zase se nám po dlouhé době podařilo vyhrát venku. (úsměv) Je to nahoru dolů. Nicméně mrzí nás to, protože byla i velice dobrá kulisa, fanoušci nás přišli povzbudit. Kluci jsou v kabině zklamaní. Musíme to odčinit příště v Brně a pak zase doma, jiná cesta není. Já osobně nemám v hlavě, že je to pátá domácí porážka, protože u těch předešlých jsem nebyl, když pominu pohárový zápas se Spartou. Proti Jablonci jsme byli lepší, kvalitnější v kombinaci, akorát jsme propadli ve finálce.“

Ladislav Almási před zápasem na mikrofon řekl fanouškům, že už by chtěl brzy hrát. Co vy na to?

„V příštím týdnu by měl s námi začít plnohodnotně trénovat se vším všudy, do této doby s námi ještě nebyl ve hře. Trénoval jen lehce s míčem. Uvidíme, musí se pořádně připravit.“

A jak jsou na tom další rekonvalescenti Daniel Tetour s Jaroslavem Svozilem?

„Svozil už s námi šel do větších her, ne do těch zhuštěných, kde je velké riziko při změnách směru. Zapojuje se víc a víc. Tety je v rekonvalescenci, byl u pana Koláře. Věřím, že to bude probíhat dobře a brzy se připojí.“

Co Eneo Bitri, jak probíhá jeho adaptace a jaké s ním máte plány?

„Připojil se k nám do tréninku prakticky až v tomto týdnu, protože měl problémy se zády. Uvidíme, co dál.“

Jak ve vašich očích využil šanci na levém beku Eldar Šehič, jenž podruhé v řadě dostal přednost před Jiřím Fleišmanem?

„Máme dva vyrovnané a kvalitní levé beky. Šehič byl u vítězství v Teplicích, nechtěli jsme do toho sahat. V závěru jsme pak chtěli stranu zkvalitnit Flaškou, protože má velice kvalitní centr. Zapojili jsme ho do hry. Šehy nezklamal, odehrál velice slušné utkání. Máme tam vyrovnanost.“