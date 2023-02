Trpišovský: Když nastoupí Mick, celý stadion ožije. Má životní pohodu

Máte na mysli šance hostů ve druhé půli?

„Je to tak, v tu chvíli jsme měli hrozně hluchou a slabou pasáž. Až druhý gól nás uklidnil.“

A byl to opět Mick van Buren, vnímal jste, jakou energii přinesl na hřiště?

„Jednoznačně. Měli jsme velké dilema před zápasem, jestli do základu dát Micka, nebo Vencu Jurečku. Jeden z těch důvodů byl právě i ten, že Mick umí do zápasu vstoupit, vybudit stadion, je to pro nás strašně příjemné, pro něj a pro celý Eden, stadion ožije. Nevím, čím to je, ale když jde jako střídající, tak dá gól. Když jde do základu, tak ho nedá. Přitom minule v Pardubicích hrál skvěle, ale gól prostě nedal… Takhle přijde, vyhraje první souboj, jdeme do akce, jeho pohyb je nepříjemný, stahuje na sebe pozornost, získává nám území. Má životní pohodu. Před třemi lety by ta střela letěla do patnácté řady a ještě dva metry vedle, teď jsem byl ale přesvědčený, že to bude gól, poznáte to z řeči jeho těla.“

Podržel vás znovu brankář Ondřej Kolář, jak pozorujete jeho stále stoupající výkonnost?

„Je čím dál lepší, momentálně jasná jednička. Teď to tedy bylo jednoduché i proto, že Aleš Mandous od úterka lehnul, je nemocný. Kolimu ale pomáhá, že má za sebou takového dříče, co ho strhává ve cvičeních, šlape mu na paty. Ondra je pro nás důležitý svými zákroky, hrou nohama, svým projevem celkově, datuje se to od začátku jeho vztahu a po svatbě, je klidný, sebevědomý, ctižádostivý, hladový… Je v dobrém rozpoložení a hodně k tomu přispěl i jeho soukromý život.“

Co budete dělat s Alešem Mandousem?

„Bude to do budoucna určitě téma, ale vždycky je příjemnější ty gólmany mít. V zahraničí jsou tyhle situace běžné. Já jsem hlavně rád, že na sobě oba pracují, Mandy je extrémně pracovitý, všechno si opravdu vydřel, pamatuju ho ještě v Mostě ve druhé lize.“

Do utkání naskočili poprvé taky Igoh Ogbu a Christos Zafeiris, co jste na jejich výkony říkal?

„U Zafeirise bych to zatím víc nehodnotil, bylo to krátké, chybělo nám hodně středních záložníků a potřebovali jsme v té fázi zápasu zklidnit hru. On je v tom silný, jakmile má míč na noze, neztrácí, dobrý první dotek, převzetí, chuť hrát nahoru, ovládání míče i zapojení do defenzivy po ztrátě míče, to všechno dneska ukázal. Igoh hrál vzadu velmi dobře, je silný v běžeckých a osobních soubojích, defenzivní složku měl skoro bezchybnou. Samozřejmě musí si ještě zvyknout na tým, třeba v rozehrávce nám trochu chyběl Ousou, to není úplně Igohova doména, ve druhé půli mu s tím dobře pomáhal Santos, ale to přijde, až se víc sladí. Byl to první start, řekl bych skvělý výkon.“

Z přímého kopu rozhodoval Ewerton, jak mu to může pomoci ve zbytku sezony?

„Doufám, že ano, splnil, co jsme od něj chtěli. Hodně situací bral na sebe, dostával nás do poslední třetiny hřiště, měli jsme problém překonat střed hřiště. Jeho pozice je taková, že tohle utkání se pro něj přímo nabízelo, je silný v driblinku, ve hře jeden na jednoho, daří se mu v tréninku. Minule v Pardubicích Ewe nehrál, protože to nebylo úplně pro něj, ale má obrovský potenciál na poslední třetině hřiště. Věřím, že tohle mu může pomoct.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58. Ewerton, 85. Van Buren Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Douděra (83. Schranz), D. Jurásek, Santos, Ogbu – Lingr (83. Zafeiris), Traoré (65. Hronek), P. Ševčík – M. Jurásek (54. Ewerton), Jurečka (54. Van Buren), Olayinka. Hosté: Berkovec – Endl, Granečný, Hlavica, Hrabina (71. Koželuh), Šural – Alli (87. Rogožan), Pachlopník (65. Hladík), M. Ševčík (87. Falta), Texl – Řezníček (C) (87. Nečas). Náhradníci Domácí: Bořil, Kačaraba, Kričfaluši, Hronek, Pech, Zafeiris, Ewerton, Schranz, Tecl, Van Buren, Sirotník Hosté: Hrubý, Koželuh, Štěrba, Falta, Nečas, Hladík, Rogožan Karty Domácí: Lingr, Ewerton Hosté: Granečný, Texl, Šural Rozhodčí Starý – Kubr, Vodrážka Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice