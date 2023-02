Eden uctil památku Cipra (†75): choreo, potlesk i tiché loučení před stadionem

Smuteční obřad proběhl v pátek odpoledne v Českých Budějovicích, na pohřbu byla ale jen nejbližší rodina. Slavia si nechala rozloučení se svou legendou Františkem Ciprem, který zemřel v úterý na rakovinu, na sobotní duel se Zbrojovkou Brno. Oba dva kluby ve své kariéře vedl.

„Hned jsem si vzpomněl na pár momentů, které jsem s ním zažil během pohárové sezony, nebo při ligových zápasech. Měli jsme tenkrát v Evropě úspěšnou šňůru, to jsou krásné vzpomínky. On měl strašně lidský přístup, uměl si udělat srandu. To, co jsem si od něj mohl vzít, je takový nadhled,“ říká Richard Dostálek, Ciprův bývalý slávistický svěřenec a dnes kouč Zbrojovky.

Dostálek má na mysli sezonu 1999/2000, protože u dřívějších úspěchů spojených s Ciprem ještě nebyl. To Slavia prošla do čtvrtfinále Poháru UEFA postupně přes Vojvodinu, Grasshopper, Steauu, Udine a zastavila se až na Leedsu.

I on pozorně sledoval, jak se na Tribuně Sever roztahuje uctivé choreo. Černá plachta málem přes celou tribunu s podobiznou a decentním nápisem: FRANTIŠEK CIPRO 13. 4. 1947 – 7. 2. 2023. A pak se před výkopem na počest minutu tleskalo.

Kromě toho před vstupem na stadion vzniklo pietní místo s Ciprovou fotografií, které fanoušci zavalili svíčkami a u symbolického pomníčku se na chvíli zastavili, aby se tiše rozloučili.

„Pro nás všechny to byla smutná zpráva. Všichni to vidíme u nás v muzeu, na portrétech, na záznamech zápasů s AS Řím, Bordeaux. Pamatuju si, když jsem ještě chodil do starého Edenu, jak na jedné straně byly vyobrazené soupisky, něco podobného jsme udělali i tady, každý to zaregistruje. Měl obrovské úspěchy, navíc je to i bývalý hráč Slavie, to všechno umocňuje,“ popisoval své dojmy Jindřich Trpišovský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58. Ewerton, 85. Van Buren Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Douděra (83. Schranz), D. Jurásek, Santos, Ogbu – Lingr (83. Zafeiris), Traoré (65. Hronek), P. Ševčík – M. Jurásek (54. Ewerton), Jurečka (54. Van Buren), Olayinka. Hosté: Berkovec – Endl, Granečný, Hlavica, Hrabina (71. Koželuh), Šural – Alli (87. Rogožan), Pachlopník (65. Hladík), M. Ševčík (87. Falta), Texl – Řezníček (C) (87. Nečas). Náhradníci Domácí: Bořil, Kačaraba, Kričfaluši, Hronek, Pech, Zafeiris, Ewerton, Schranz, Tecl, Van Buren, Sirotník Hosté: Hrubý, Koželuh, Štěrba, Falta, Nečas, Hladík, Rogožan Karty Domácí: Lingr, Ewerton Hosté: Granečný, Texl, Šural Rozhodčí Starý – Kubr, Vodrážka Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice