Šmicer o Ciprovi (†75): Při oslavách byl naměkko. Na hráče měl vytříbený cit

K Františku Ciprovi jste měl silnou vazbu, že?

„Bezpochyby. Smrt pana Cipra je pro mě, a určitě nejen pro mě, strašně smutnou zprávou, protože v mojí kariéře sehrál zásadní roli. Pod ním jsme vyhráli se Slavií titul po devětačtyřiceti letech. Splnil se sen mnoha slávistických generací. Jeho úmrtí mě extrémně bolí. Byl červenobílou legendou už jako hráč, potom i jako trenér. Moc dobře si pamatuju ty jeho očička, když jsme získali mistrovský pohár. Doteď mám jeho blažený výraz před sebou. Je to vážně moc smutný… Pro mě o to víc, že byl slávistickým srdcařem. Nikdy náš klub nezklamal, vždycky pro něj žil.“

Vybavuji si fotografii z říjnového derby se Spartou, seděli jste v lóži vedle sebe.

„Ano, tenkrát jsem pana Cipra viděl naposledy. Tenkrát jsme si to moc užili, vyhráli jsme 4:0, všechno do sebe zapadlo. Bylo to nádherný. Bavili jsme se i o jeho boji s onkologickou nemocí. Říkal, jak je to těžký, že to je nahoru dolů. Jednou mu je lépe, jindy zase hůře. Ale bojoval. To k němu patřilo. Neměl rád porážky. To jsem poznal i jako hráč. Určitě udělal maximum, aby nemoc porazil. Bohužel se to nepovedlo. V pětasedmdesáti letech odešel skvělý trenér.“

Jaký jste měli vztah?

„Nejprve musím vzpomenout ještě na Josefa Pešiceho, s kterým tvořili silnou trenérskou dvojici. Bohužel, Pepík už také odešel na rakovinu, což je neuvěřitelný. Pepa byl ten hodnej, Franta zase přísnej. Ale měli to dobře rozdělené, bylo to skvělé duo. Teď jsou oba v nebi… Byli hodně mladí, měli tady s námi ještě být.“

Chápu, a teď k vašemu vztahu.

„Šlapal mně po patách. A to fest. Nutil mě víc trénovat, při zápasech na mě byl přísnější, než na ostatní. Mnohdy si mě vzal stranou, promlouval mně do duše. Kolikrát i Pepík Pešice skrze Frantu. Proto říkám, že to je můj zásadní trenér. Navíc jsme udělali titul, došli do semifinále Poháru UEFA. Byla to spanilá jízda, během které pan Cipro trenérsky dominoval. Ve své době byl nejlepším českým koučem. Díky němu jsem se dostal i na stříbrné mistrovství Evropy v Anglii. Ze Slavie nás tam bylo víc. Karel Poborský, Honza Suchopárek, Radek Bejbl. Tvořili jsme páteř reprezentace. Na mezinárodní fotbal jsme byli připravení od Cipra s Pešicem. Pro mnoho z nás šlo o průlomovou sezonu 1995/96.“

Pan Cipro? Charisma z něj vyzařovalo do všech koutů stadionu. Byl výjimečný Video se připravuje ...

Cipro vypadal od pohledu hodně přísně. Byl vážně takový?

„Vůbec. Především miloval fotbal. Měl rád partu, kabinu, život okolo týmu mu dával energii. Byl z klasické staré školy. Když hrával, na hřišti se to brousilo. Víte, co nám říkal?“

Povídejte.

„Když jsi stoper, tak do patnácté minuty musíš vzít útočníka dvakrát přes achilovku, aby tam k tobě už příště nepřišel. (směje se) Tehdy to bylo normální, řezalo se to. Nestrpěl měkkého obránce. Jakmile viděl, že někdo uhnul ze souboje, mohl se zbláznit. Franta hodně dbal na defenzivu, měl na starosti obrannou fázi. Naopak ofenzivu nechával na Pepovi. Takže ano, byl přísný, ale jinak s ním s ním byla velká sranda, pohoda. Když se dařilo, byla radost chodit na tréninky. Uměl vytvořit báječnou atmosféru. Myslím, že to potvrdí i kluci z Budějovic. Byl to super chlap, který viděl fotbal správnýma očima. Nejvíc jsem si na něm cenil, že poznal fotbalistu. Měl vytříbený cit. Přitom tenkrát neexistovala analytická data. Dnes jsou možnosti úplně jiné. Franta měl neskutečné oko. Stejně jako pan Brückner. Tihle dva by nepotřebovali data ani v dnešní době. Obešli by se bez toho. Franta přesně věděl, co mužstvo potřebuje. Jak ho doplnit. Proto tenkrát přesvědčil vedení Slavie, aby koupilo z Viktorky Žižkov Poboráka (Karla Poborského). Byla to trefa jako blázen. Franta věděl, že potřebujeme do týmu přesně takovou typologii. Technického kreativního hráče na křídlo. Byl to nesmírně důležitý krok k zisku titulu. Kdyby si Poboráka nevyhlédl, třeba jsme takovou sezonu neměli.“

Vybavíte si s Ciprem speciální osobní zážitek?

„Okamžitě mně naskočí oslava titulu v devadesátém šestém. Prohráli jsme v Drnovicích 0:3, jeli smutní domů, ale v autobuse jsme se dozvěděli, že Olomouc prohrála v Uherském Hradišti 1:2 a nám to stačilo k titulu. Franta byl hodně naměkko, strašně chtěl titul po takové době vyhrát. Jako hráč se mistrem nikdy nestal, moc toužil získat titul jako trenér. Tím pádem se stal opravdovou slávistickou legendou. Bylo vidět, jak je obrovsky šťastný. Slavili jsme cestou, po benzinkách. Celou mistrovskou sezonu mám spojenou s panem Ciprem.“