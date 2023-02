Priske: Ukázali jsme mentální sílu. Kuchta s Čvančarou se poučili

Z nuly na sto, chtělo by se říct. Po chladném vstupu do jara Sparta v neděli večer předvedla výkonnostní ohřev o několik teplotních bodů. Sebevědomé Bohemians v jejich domě naporcovala 6:2 a ze třetího patra nadále udržuje se svými rivaly. V Ďolíčku dvakrát pálil kapitán Ladislav Krejčí, prosadil se i kompletní ofenzivní trojzubec Haraslín, Kuchta, Čvančara. „Ukázali jsme mentální sílu,“ pochvaloval si spokojený kouč Brian Priske.

Odehráli jste suverénně nejlepší jarní zápas, čím si takový výkonnostní skok vysvětlujete?

„V tomhle roce to byl určitě náš nejlepší zápas. Bylo to jiné utkání oproti Boleslavi. Vím, že jste nás po tom zápase kritizovali, ale dali jsme čtyři góly. Tentokrát jsem spokojený hlavně s mentální sílou týmu, kterou jsme ukázali. Především po vyrovnání na 1:1. Vím, čeho jsme schopní, pokud se bavíme o kvalitě našich hráčů. Technicky i takticky jsme to zvládli velice dobře. S mentální stránkou jsme ale dřív měli problémy. Teď byli hráči úžasní.“

Navíc se prosadili všichni ofenzivní hráči. To je vítaný bonus, že?

„Dali jsme krásné góly, mám z toho velkou radost. Těší mě, že se trefil Kuchta, který to už potřeboval. Haraslín je ve formě už delší dobu, znovu se prosadil i Minčev. Hraje s velkou chutí, i když mohl být nespokojený, že nedostal šanci od první minuty. Tři góly jsme navíc dali po standardních situacích. Asistent Luboš Loučka zaslouží pochvalu, tvrdě na nich po celou sezonu pracuje.“

Jak důležité pro úspěšný výsledek bylo, že Kuchta s Čvančarou vložili do hry tak akorát emocí, aby se dostali do hlav soupeře, ale sami nepřekročili únosnou mez?

„Máte pravdu, tohle bylo zásadní. Na Čvančiho jsem v minulé odpovědi trochu zapomněl, tak to chci napravit, protože vím, že se na tiskové konference někdy dívá. (usměje se) Oba dostali na podzim lekce, Čvančara červená, Kuchta trest. Ale poučili se a přistoupili k tomu skvěle. Byli v několika emotivních momentech, ale udrželi se. Na Čvančaru tam byla z mého pohledu jasná červená karta. Oba dali do hry spoustu energie, ale nepřekročili hranici.“

Bohemians - Sparta: Prekop v klinči proti Čvančarovi, dostal ŽK Video se připravuje ...

Na druhé straně jste ani potřetí na jaře neudrželi nulu.

„Je těžké být s něčím nespokojený, protože jsme odehráli velmi dobré utkání. Ano, dvakrát jsme inkasovali, ty situace jsme určitě mohli řešit lépe. Věřím, že brzy odehrajeme utkání bez inkasovaného gólu. Důležité je, že jsme uspěli na hřišti těžkého soupeře. Zápasy s nulou přijdou, tím jsem si jistý. Z mého pohledu není úplná nutnost udržet čisté konto, potřebujeme hlavně vyhrávat. I po tomhle zápase se ale samozřejmě podíváme na jednotlivé situace a rozebereme si je.“

Ladislav Krejčí ozdobil výborný výkon dvěma góly. Nestává se z něj definitivně spíš stoper?

„Takhle o tom nepřemýšlím. Láďa je univerzální hráč. Může hrát ve středu pole i na stoperské pozici. Má úžasnou mentalitu, jako kapitán nese obrovskou zodpovědnost. Dokáže zahrát na obou pozicích na vysoké úrovni. Jsem s ním spokojený.“

Hlavně v prvním poločase se vám dařilo těžit z účinného presinku. Bylo už napadání na úrovni, jakou byste si představoval?

(Pokyvuje hlavou) „Je to jeden z důležitých aspektů naší hry. Ale musíme mít na paměti, že ho lze využít proti týmům, které hru nerozehrávají primárně dlouhými míči. To se nám stalo s posledními dvěma soupeři, se vším respektem k nim. Olomouc ani Boleslav nedrželi tolik míč v obraně, což pro nás znamenalo, že naši stopeři museli podstupovat spoustu soubojů. Presink hodně souvisí s tím, jak soupeř přistupuje k rozehrávce od obrany.“