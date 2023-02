Haraslín trefil parádu: Série jako v patnácti, jsme mentálně silní

Domácí Bohemians v Ďolíčku vyrovnali a proti Spartě mohli myslet na body. Jenže pak je zmrazila rána Lukáše Haraslína (26) po rohu rovnou do šibenice. Slovenský útočník nastartoval rudou kanonádu a konečné vítězství 6:2. „Někdo řekne, že nehrajeme krásný fotbal, ale my jsme v pozici, kdy musíme sbírat body,“ prohlásil po zápase muž, který se trefil v osmém z posledních deseti zápasů.

Co se změnilo od zápasu s Boleslaví, že byl výkon výrazně lepší?

„Možná pro diváka nebo pro vás se zdá být výkon jiný, ale my se pořád snažíme hrát hru, kterou se chceme prezentovat. Dneska to možná bylo na nejtěžším terénu, na kterém jsem hrál, ale byl stejný pro obě mužstva. Odehráli jsme krásný zápas, dali šest gólů a zaslouženě jsme vyhráli. Věřím, že to tak půjde i dál.“

V úvodu druhého poločasu jste inkasovali na 1:1, neměl jste obavu, co to s týmem udělá?

„Možná by nás to v minulosti zarazilo, ale je vidět, že tým je mentálně silný a umíme s tím pracovat. Gól nás nijak neovlivnil, pořád jsme hráli to, co chceme. Nakonec jsme dali dalších pět gólů, pořád jsme pokračovali.“

Dá se trefit míč líp, než jste ho trefil vy?

„Na Slovensku nás učili, že když nevíš, co s míčem, vystřel. A já jsem si ani nechtěl míč zpracovávat, z toho by byl brejk nebo něco. Jsem rád, že jsem to trefil. Gól mě těší, byl pěkný, pochválím se, ale důležitější je vítězství.“

Dal jste gól v osmém z posledních deseti zápasů. Je to pro vás nejlepší série v kariéře?

„Možná v patnácti. Ale je to super, těší mě to a jsem rád, že jsem se střelecky prosadil. Je to tím, jak se prezentujeme, pomáháme si. Možná si někdo řekne, že nehrajeme nijak krásný fotbal, ale je to efektivní. Jsme v pozici, kdy body musíme sbírat, takže je to velmi důležité, musíme nahánět mužstva před námi.“

Bylo to hodně vyhecované, jak těžké bylo udržet koncentraci?

„Je vidět, jak jsme se zlepšili po mentální stránce, i když to bylo vyhrocené. Udrželi jsme čistou hlavu, protože jsme věděli, jaké to bude. Vyhecované a o chybách. Jsem rád, že nebyl žádný zkrat. Zvládli jsme to mentálně, fyzicky i výsledkově.“

Trefila se kompletní trojka vepředu. Cítíte, že si mužstvo sedá?

„Každý hráč, který dostane pozici, ví, co má dělat. Vepředu máme rotaci a vyhovuje nám to, stejně tak i hráči z lavičky. Za to musí být rád i trenér, že věci z tréninku přenášíme do zápasu. A Kuchtičovi jsme říkali, že dneska je ten den, že určitě dá gól. Takže jsme rádi, že jsme se trefili všichni tři, navíc ještě Martin Minčev, takže paráda.“