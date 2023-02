Ligový hit v Ďolíčku: odlišné penalty i emoce. A našla Sparta řešení rébusu?

Měl to být hit kola. Bohemians vs. Sparta, souboj čtvrtého se třetím, malé pražské derby. A prognózy se ani tentokrát nemýlily. Dohromady osm branek, tři penalty a několik náklaďáků plných po okraj emocemi. A taky klokaní steaky… Sparta si jich totiž nakrájela hned šest. Co všechno nedělní rande v Ďolíčku (2:6) ukázalo?

Byl to test psychické stability. A odolnosti. Spartě se totiž na Bohemians příliš nepovedl nejen závěr prvního poločasu, ale ani start toho druhého. Klokani na soupeře nalezli. Už po prvním rohovém kopu je zachraňoval gólman Kovář, o chvíli později se ale mohl jen ohlédnout za Čermákovým srovnáním. V tu chvíli se hosté ukázali jako tým, který má potenciál vyrůst. Do třígólového náskoku se dostali během jedenácti minut a po Čvančarově trefě už o vítězi nebylo pochyb. „Tentokrát jsem spokojený hlavně s mentální sílou týmu, kterou jsme ukázali. Obzvlášť po vyrovnání na 1:1. Vím, čeho jsme schopní, pokud se bavíme o kvalitě našich hráčů. S mentální stránkou jsme ale dřív měli problémy. Teď byli hráči úžasní,“ radoval se kouč Brian Priske.

Kuchta plus Čvančara… Že by?

Bylo to velké téma napříč podzimem a hlavně i na startu jara. Jak to udělat, aby si Jan Kuchta s Tomášem Čvančarou na hřišti vyhověli? Duel na Bohemians naznačil, že by se tenhle zdánlivě neřešitelný rébus mohlo Brianovi Priskemu podařit rozklíčovat. Oba útočníci totiž sehráli při dominantním triumfu klíčové role. A nejen svými góly. Ale taky vzájemnou kooperací, po které v prvním dějství trefil Čvančara břevno. Oba byli emotivní, pro soupeře mimořádně nepříjemní, ale nepřehoupli se přes zakázanou linii. Scénář z první poloviny ročníku (Kuchtovo vyloučení s Libercem, Čvančarovo proti Hradci), se nyní neopakoval. A to je do zbytku sezony důležitý příslib. „Oba dostali na podzim lekce, Čvančara červená, Kuchta trest. Ale poučili se a přistoupili k tomu skvěle. Byli v několika emotivních momentech, ale udrželi se,“ zdůraznil Priske.