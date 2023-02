Jízda Sparty v Ďolíčku: levá strana, standardky a efektivita v zakončení

Bohemians vs. Sparta, souboj čtvrtého se třetím, malé pražské derby. Kdo si nenechal tento šlágr kola ujít, nelitoval. V Ďolíčku padlo osm branek a zahrávaly se tři penalty. Z toho Sparta vsítila hned šest branek. „V tomhle roce to byl určitě náš nejlepší zápas. Bylo to jiné utkání oproti Boleslavi, ukázali jsme mentální sílu,“ řekl spokojený kouč Brian Priske na pozápasové tiskovce. Skutečně jsme viděli odskočenou Spartu? Co stálo za vítězstvím Sparty? A co všechno nedělní derby v Ďolíčku (2:6) ukázalo?