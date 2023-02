Kadlec má kariéru na zádech: Smrděl jsem jako mrtvola. Vysvětlil tetování

Příběh své interesantní kariéry bude mít až do konce života pořád na očích. Pardon, na zádech. Na ně si nechal Michal Kadlec (38) v zimní pauze vytetovat motivy všech čtyř měst a klubů, ve kterých působil, a celé to vkusně propojil. Kvůli originální malbě musel strpět hodně bolesti. „A taky jsem pak smrděl jako mrtvola,“ směje se kapitán 1. FC Slovácko a bývalý reprezentant. Pro deník Sport a web iSport.cz popsal vznik i realizaci celé myšlenky.

Když potkáte Michala Kadlece v létě na koupališti, budete se mu dívat hlavně na záda. Na nich uvidíte Prašnou bránu v Praze, erb Uherského Hradiště, věž od Bosporu v tureckém Istanbulu či dva lvy, symboly německého Leverkusenu. K tomu římské číslice, odkazující na největší úspěchy obráncovy kariéry a další obrázky.

Někdo si uloží vzpomínky do hlavy, šéf defenzivy Slovácka je chtěl mít navždy zvěčněné i na těle. Jeho představu zhmotnil uherskohradišťský tatér Michal Hladík. Působivý obraz začal „kreslit“ 13. prosince 2022, přesně v den Kadlecových 38. narozenin. „Furt mi to leželo v hlavě. Pak jsem našel tohoto tatéra a nabralo to rychlý spád. Poslal mi návrh a hned od začátku se mi líbil. Jenom jsme pak něco doplnili,“ líčí.

Kadlec v předvánočním shonu obětoval realizaci svého nápadu spoustu času. Den před startem „akce“ mu ještě tahali v zubní ordinaci osmičku. „Začali jsme v úterý a skončili v pátek v šest večer,“ informuje. „Každý den se na tom dělalo od devíti do pěti, do šesti. Krásný čas, vždycky jsme si objednali jídlo. A hned v úterý večer jsem chytl horečku,“ vzpomíná na náročný proces.

Obráncem navrhovaný Pražský hrad nakonec nahradila Prašná brána. A to proto, aby byly naproti dvě věžičky. Na jedné straně z Istanbulu, na druhé z české metropole. „Mešitu jsem tam nechtěl, nejsem věřící,“ vysvětluje. Dominantní prostor dostalo Uherské Hradiště. Město, ve kterém se Kadlec s rodinou usadil.

Michal má na zádech celý svůj fotbalový život v obrazech. • Foto Archiv Michala Kadlece

Ligové tituly se Spartou a Fenerbahce, triumfy v domácím poháru s letenským klubem a se Slováckem, v Leverkusenu finále Německého poháru, druhé místo v bundeslize. Všechny tyhle dobyté mety v podobě číselných dat najdete na stoperových zádech. Plus hvězdičky jako znak Sparty, jejíž dres oblékal před návratem na Moravu. Trofej za loňský triumf v MOL Cupu zasadil tatér do městské brány. „Pohár jsem tam musel mít,“ přibližuje.

V dolní části beder ještě zbyl Kadlecovi kousek místa. V případě dalšího sukcesu na konci kariéry je možno celé dílo doplnit a ukončit. „Líbilo se mi spojit všechno dohromady a hledat, kde co je. Chtěl jsem příběh, o to mi šlo,“ popisuje zrod unikátní myšlenky.

Fakt, že zajímavé umělecké dílo může vidět pouze v zrcadle, mu vůbec nevadí. „Vím, co tam mám,“ reaguje s nadhledem. Na tom, co si o tom myslí ostatní, mu nezáleží. Nedávno navštívil resort Velké Karlovice. Je jasné, že si ho lidé v bazénu a ve wellness prohlíželi. „Moc to neřeším. Stejně furt lítám za malým. Nemám čas se dívat na ostatní,“ nevzrušuje se, že vzbuzuje pozornost. Nejen tím, že je známý fotbalista.

Ani v šatně Slovácka nebylo jeho nevšední tetování velkým tématem. „Myslím, že se to klukům líbilo, ale to je otázka spíš na ně. Já jsem to nedělal pro ně, ale pro sebe,“ zdůrazňuje. Co na to kouč Martin Svědík? „Toho spíš zajímá, jak hrajeme.“

Svého rozhodnutí rozhodně nelituje. Je rád, že do toho šel – a přežil to ve zdraví. Komplikovaný zásah do těla se neobešel bez bolesti a zvláštního aroma. „Po tetování mě Michal pokaždé zabalil do fólie. Dokážete si představit, jak to v pátek vonělo. Smrděl jsem asi jako mrtvola,“ směje se Kadlec, jenž si tetování oblíbil už dříve. Babičku žádným novým kouskem nepotěšil, to ho však neodradilo.

Tento výtvor je naprostým vrcholem jeho vášně. „Většinou máte někde ve skříni hozené dresy. Já mám svou kariéru na sobě,“ shrnuje Kadlec. „A před babičkou se nesvlékám,“ směje se.